Israel prolonga hasta el domingo la detención de los dos activistas de la flotilla para Gaza

afp_tickers

3 minutos

Un tribunal israelí prorrogó hasta el domingo el arresto de dos activistas de la flotilla para Gaza, un brasileño y un hispanopalestino, detenidos la semana pasada frente a las costas de Grecia, anunció una de sus abogadas.

Saif Abu Keshek, de nacionalidad española, y Thiago Ávila, brasileño, comparecieron este martes por segunda vez ante un tribunal en Ascalón, a unos 60 km de Tel Aviv.

Keshek y Ávila llegaron al tribunal con grilletes en los tobillos, indicó un periodista de la AFP en el lugar.

Ambos fueron llevados a Israel tras ser detenidos el jueves a bordo de la flotilla Global Sumud, que quería romper el bloqueo naval israelí de la Franja de Gaza.

«El tribunal concedió un segundo aplazamiento (…) un aplazamiento de seis días, lo que significa que la próxima vista será el domingo», dijo Hadeel Abu Salih, abogada de la organización de derechos humanos israelí Adalah, que representa a los activistas.

«El tribunal dio a la policía lo que pidió y les dio luz verde para continuar con esta medida ilegal», afirmó, y denunció que los dos activistas sufren «tortura psicológica» durante la detención.

Israel acusa a ambos de vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás, lo que los interesados niegan.

La justicia israelí ya había validado el domingo una primera prolongación de dos días de su detención.

Adalah, que pudo visitarlos, denunció en un comunicado que ambos sufren continuos «malos tratos» en prisión, acusaciones rechazadas por las autoridades israelíes.

España y Brasil reclamaron la liberación de Keshek y Ávila.

– «Ninguna prueba» –

Según la abogada, la extensión se concedió después de que la policía solicitara más tiempo para interrogarlos.

«Vemos esto como un intento de criminalizar cualquier muestra de solidaridad con el pueblo palestino y cualquier intento de romper el ilegal asedio a Gaza», señaló. La oenegé tiene previsto recurrir la decisión ante un tribunal de distrito.

El gobierno español se mostró indignado por las detenciones, a cientos de kilómetros de Israel, y tachó la medida de «ilegal» e «inaceptable».

Además aseguró, por medio de su Ministerio de Asuntos Exteriores, que Israel no ha aportado «ninguna prueba» de vínculos con Hamás, en el poder en Gaza.

La flotilla contaba al principio con medio centenar de barcos y tenía por objetivo, según sus organizadores, romper el bloqueo israelí del territorio palestino devastado por la guerra, donde el acceso de la ayuda humanitaria sigue fuertemente restringido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí asegura que los dos activistas están vinculados a la PCPA, una organización sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Washington acusa a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA) de «actuar clandestinamente en nombre» del grupo islamista palestino Hamás.

jd-mdh/ahg/avl/pc/an