Israel y Honduras abren «un nuevo capítulo» en sus relaciones, dice embajador israelí

Tegucigalpa, 27 ene (EFE).- La relación entre Israel y Honduras inició «un nuevo capítulo», afirmó este martes el embajador israelí en Tegucigalpa, Nadav Goren, tras presentar sus cartas credenciales ante el nuevo presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura.

Goren, cuya oficialización diplomática se postergó durante un año y medio, dijo a periodistas que es un «día muy alegre», y subrayó la voluntad de ambos Gobiernos de fortalecer los vínculos tras la investidura de Asfura, líder del conservador Partido Nacional.

El diplomático indicó que esta nueva etapa se vio impulsada por el viaje que Asfura realizó recientemente a Jerusalén, antes de asumir el poder, durante el cual se definieron las áreas prioritarias de la cooperación bilateral.

«Tuve la oportunidad y el honor de viajar con el presidente a Israel. Allá discutimos en detalle todas las áreas en las que queremos colaborar (…) para Israel es un nuevo capítulo», enfatizó.

Goren reafirmó el compromiso de Israel de apoyar la agenda de desarrollo del nuevo presidente de Honduras, con un enfoque prioritario en la transferencia de tecnología para reactivar el sector productivo hondureño.

«Honduras es muy importante para Israel en este momento. Ahora que ya presentamos las credenciales, tenemos mucho que hacer. Estamos tratando de apoyar la agenda y los objetivos del presidente Asfura», destacó.

Señaló que la cooperación israelí se centrará en sectores estratégicos como la agricultura, la gestión hídrica, la tecnología, la innovación y la seguridad.

«Israel y Honduras tienen relaciones de muchos años y vamos a volver con más esfuerzo, más energía y más optimismo», aseguró Goren.

El diplomático aseguró que su país tiene «muchos planes» con Honduras, que incluyen el intercambio constante de delegaciones técnicas y el mantenimiento de un «diálogo de alto nivel» entre ambas naciones.

Asfura, de origen palestino y natural de Tegucigalpa, donde nació el 8 de junio de 1958, fue electo presidente de Honduras el pasado 30 de noviembre, en los duodécimos comicios generales celebrados en el país desde el retorno a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares. EFE

