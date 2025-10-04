Italia anuncia la salida de un primer grupo de 26 activistas de la Flotilla de Israel
Roma, 4 oct (EFE).- Un primer grupo de italianos retenidos en Israel por viajar en la Sumud Global Flotilla, detenida cuando trataba de llegar a Gaza, saldrá este sábado del país para volver a Italia, según ha anunciado el ministro de Exteriores Antonio Tajani.
Se trata de un grupo de 26 activistas italianos que han firmado el documento de expulsión voluntaria y «están a punto» de abandonar territorio israelí a bordo de un vuelo ‘charter’ a Estambul, indicó el jefe de la diplomacia italiana en sus redes sociales.
Estos 26 italianos han sido ya trasladados a la base aérea israelí de Ramon (sur) y saldrán del país desde el aeropuerto de Eilat. EFE
gsm/amg