The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Italia anuncia la salida de un primer grupo de 26 activistas de la Flotilla de Israel

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 4 oct (EFE).- Un primer grupo de italianos retenidos en Israel por viajar en la Sumud Global Flotilla, detenida cuando trataba de llegar a Gaza, saldrá este sábado del país para volver a Italia, según ha anunciado el ministro de Exteriores Antonio Tajani.

Se trata de un grupo de 26 activistas italianos que han firmado el documento de expulsión voluntaria y «están a punto» de abandonar territorio israelí a bordo de un vuelo ‘charter’ a Estambul, indicó el jefe de la diplomacia italiana en sus redes sociales.

Estos 26 italianos han sido ya trasladados a la base aérea israelí de Ramon (sur) y saldrán del país desde el aeropuerto de Eilat. EFE

gsm/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR