Italia anuncia la salida de un primer grupo de 26 activistas de la Flotilla de Israel

Roma, 4 oct (EFE).- Un primer grupo de italianos retenidos en Israel por viajar en la Sumud Global Flotilla, detenida cuando trataba de llegar a Gaza, saldrá este sábado del país para volver a Italia, según ha anunciado el ministro de Exteriores Antonio Tajani.

Se trata de un grupo de 26 activistas italianos que han firmado el documento de expulsión voluntaria y «están a punto» de abandonar territorio israelí a bordo de un vuelo ‘charter’ a Estambul, indicó el jefe de la diplomacia italiana en sus redes sociales.

Estos 26 italianos han sido ya trasladados a la base aérea israelí de Ramon (sur) y saldrán del país desde el aeropuerto de Eilat.

En Israel quedan otros 15 italianos que han preferido no firmar la expulsión voluntaria ofrecida por las autoridades locales.

«Deberán esperar su expulsión por vía judicial, que tendrá lugar la próxima semana», afirmó Tajani.

El ministro ha solicitado a la embajada italiana en Tel Aviv que «asegure a los conciudadanos un trato respetuoso de sus derechos».

Precisamente en la víspera, en la tarde del viernes, personal consular italiano visitó la prisión de Saharonim, donde se encuentran retenidos los activistas, y aunque constató que estaban «bien», detectó unas condiciones de detención «particularmente precarias».

Por eso Italia ha dado orden a su embajada en Tel Aviv para que reclame a las autoridades locales «una verificación y mejora» de esas condiciones.

Las autoridades israelíes han recluido en la prisión de Saharonim, en el desierto, a unos 450 activistas que viajaban a bordo de la Global Suud Flotilla, abordada en la noche del pasado miércoles cuando intentaba llegar a Gaza para romper el bloqueo.

Ya en la tarde del viernes habían llegado a Roma cuatro políticos de izquierdas, opositores del Gobierno de Giorgia Meloni, que se habían embarcado en la flotilla.

Se trata del diputado del Partido Demócrata, Arturo Scotto, y su compañera eurodiputada Annalisa Corrado; el senador del Movimiento 5 Estrellas, Marco Croatti, y la eurodiputada de Alianza Verde e Izquierdas, Benedetta Scuderi. EFE

