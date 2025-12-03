Italia bloquea barco de ONG por no informar a autoridades libias tras rescatar a migrantes

Roma, 3 dic (EFE).- El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ordenó el bloqueo provisional del buque ‘Humanity 1’, de la ONG SOS Humanity, en el puerto de Ortona (centro de Italia), después de que la tripulación rescatara a 160 personas en el Mediterráneo central y no comunicara la operación a las autoridades libias.

«Tras el desembarco de 85 personas el lunes 1 de diciembre, incluidos menores no acompañados, el barco de rescate ‘Humanity 1’ fue detenido provisionalmente en el puerto de Ortona», informó este miércoles la ONG en un comunicado.

La medida responde a una posible violación de la ley Piantedosi, la normativa del ministro del Interior Matteo Piantedosi que obliga a solicitar un puerto seguro tras cada rescate y limita la posibilidad de realizar más de una operación antes del desembarco.

La ley también exige comunicar todos los rescates a la autoridad competente, incluida la libia, y prevé sanciones de entre 2.000 y 10.000 euros para las embarcaciones que la incumplan.

Según SOS Humanity, la tripulación realizó dos operaciones de rescate: la primera tras un aviso de la plataforma Alarmphone y la segunda después de avistar directamente una embarcación en peligro.

Ambas, señala la ONG, «no eran aptas para la navegación, estaban sobrecargadas, carecían de equipo salvavidas y tenían los motores averiados» y los supervivientes sufrían deshidratación, hipotermia, agotamiento y mareos.

Las autoridades italianas asignaron la isla de Lampedusa (sur) para el primer desembarco y Ortona para el segundo, pese a encontrarse a varios días de viaje de la posición del barco, explicó la ONG, que asegura que cumplió las órdenes recibidas del Ministerio del Interior.

Estas directrices han sido criticadas en los últimos meses y han derivado en varios bloqueos administrativos a barcos humanitarios.

Sobre la falta de comunicación con las autoridades libias, la ONG explicó que, como parte de la alianza Justice Fleet Alliance, «suspendió deliberadamente la comunicación operativa con el Centro Conjunto de Coordinación de Rescates de Libia».

La organización sostiene que la llamada Guardia Costera libia «no puede considerarse un actor legítimo de búsqueda y salvamento».

Este argumento fue trasladado al Ministerio del Interior cuando se pidió a la tripulación que contactara con la autoridad libia, según consta en la notificación de bloqueo provisional emitida por el propio ministerio, en la que se reconstruyen los hechos.

Se trata de la tercera vez que el ‘Humanity 1’ es retenido en un puerto italiano bajo la ley Piantedosi, aunque es la primera detención provisional vinculada a la exigencia de coordinarse con las autoridades libias desde la creación de la Justice Fleet Alliance.

En la notificación, el Ministerio dispone que, en un plazo de cinco días, la Prefectura recibirá la documentación para decidir sobre la sanción administrativa y la inmovilización del buque, y que, en los cinco días siguientes, en caso de ordenarse el bloqueo administrativo, se fijará su duración.

Por el momento, el barco permanecerá bloqueado en Ortona hasta que el prefecto concluya la investigación. EFE

