Italia multa a Ryanair con 255 millones de euros por obstaculizar a las agencias de viajes

Roma, 23 dic (EFE).- La autoridad Antimonopolio de Italia multó a la aerolínea irlandesa Ryanair con 255.761.692 euros por abuso de posición dominante, al considerar que bloqueó y obstaculizó durante dos años la compra de vuelos de la compañía por parte de agencias de viajes, tanto en línea como físicas.

La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) en Italia comunicó este martes que la sanción se impuso a Ryanair DAC y a su sociedad matriz, Ryanair Holdings, plc por los hechos ocurridos entre abril de 2023 y abril de 2025.

«La empresa, en posición dominante en la oferta de servicios aéreos nacionales y europeos desde/hacia Italia, ha llevado a cabo una estrategia abusiva para obstaculizar a las agencias de viajes que utilizan los vuelos de Ryanair como insumo para la oferta de servicios turísticos», señaló el organismo en un comunicado.

Según el regulador, Ryanair comenzó a finales de 2022 a evaluar distintas formas de obstaculizar la actividad de las agencias de viajes, que se materializaron a partir de mediados de abril de 2023 mediante intervenciones de intensidad progresivamente creciente.

En una primera fase, la aerolínea introdujo procedimientos de reconocimiento facial para los usuarios de billetes adquiridos a través de agencias en su sitio web.

Posteriormente, a finales de 2023, Ryanair bloqueó de manera total o intermitente los intentos de reserva realizados por agencias de viajes en su página, mediante el bloqueo de medios de pago y la cancelación masiva de cuentas vinculadas a reservas efectuadas por agencias de viajes en línea (OTA).

En una tercera fase, a comienzos de 2024, la compañía impulsó acuerdos de asociación con las OTA y, posteriormente, con agencias físicas, con condiciones que limitaban la posibilidad de ofrecer vuelos de Ryanair combinados con otros servicios.

Para ello, agregan, utilizaron como instrumento de persuasión «el bloqueo intermitente de las reservas y una agresiva campaña de comunicación dirigida a las OTA que no suscribían estos acuerdos».

«Las conductas comprobadas han perjudicado la posibilidad de las agencias de adquirir vuelos de Ryanair para combinarlos con los vuelos de otros transportistas y/o con servicios turísticos adicionales, reduciendo la competencia, directa e indirecta, ejercida por las propias agencias y, en consecuencia, la calidad y cantidad de los servicios turísticos ofrecidos a los consumidores», concluyó el organismo.

Por su parte, desde Ryanair, el consejero delegado, Michael O’Leary, criticó en abril de 2024 que se abriera un expediente a la compañía y calificó de «piratas» a las agencias de viajes en línea, como ‘Booking’ o ‘eDreams’. EFE

csv/ah