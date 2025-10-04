Italia pide a Israel mejorar las condiciones de los activistas detenidos de la Flotilla

2 minutos

Roma, 4 oct (EFE).- Italia solicitará a Israel la «mejora» de las condiciones de los 42 connacionales retenidos en una «precaria» prisión israelí por participar en la Sumud Global Flotilla, interceptada el pasado miércoles cuando trataba de alcanzar Gaza.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha solicitado a su embajada en Tel Aviv que emplace al Ministerio de exteriores israelí a «una verificación y mejora» de las condiciones de los activistas italianos retenidos.

Las autoridades israelíes han recluido en la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, a unos 450 activistas que viajaban a bordo de la Global Suud Flotilla, abordada en la noche del pasado miércoles cuando intentaba llegar a Gaza para romper el bloqueo.

El personal de la embajada de Italia en Israel llevó a cabo en la tarde del viernes una visita consular a sus connacionales detenidos y pudo «reunirse con todos», según un comunicado del Ministerio.

Todos «se encuentran bien» aunque «afectados por el mes pasado en el mar y por los dos días de intenso estrés» por la operación militar israelí contra los barcos de la flotilla.

El equipo consular «ha señalado que las condiciones de detención en la cárcel son particularmente precarias».

La legación italiana en territorio israelí «está trabajando para acelerar los trámites de expulsión» de estos activistas, que «serán especialmente rápidos» para quienes hayan optado por firmar la orden de salida propuesta por las autoridades israelíes.

Por otro lado, en la tarde del viernes ya llegaron a Roma cuatro políticos de izquierdas, opositores del Gobierno de Giorgia Meloni, que se habían embarcado en la flotilla.

Se trata del diputado del Partido Demócrata, Arturo Scotto, y su compañera eurodiputada Annalisa Corrado; el senador del Movimiento 5 Estrellas, Marco Croatti, y la eurodiputada de Alianza Verde e Izquierdas, Benedetta Scuderi. EFE

