Italia recibe el octavo tramo del Plan de Recuperación europeo por 12.800 millones

Roma, 30 dic (EFE).- Italia ha recibido este martes de la Comisión Europea (CE) el octavo tramo del Plan de Recuperación (PNRR) de la pandemia por un valor de 12.800 millones de euros y ha solicitado ya la solicitud de pago de la novena y penúltima por el mismo importe.

«Con la petición del noveno tramo Italia se confirma a la cabeza en Europa en el cumplimiento del PNRR, tanto por número de objetivos logrados como por el importe recibido», celebró en un comunicado la primera ministra, Giorgia Meloni.

El pago de los 12.800 millones de euros de la octava parte del Plan aumenta a los 153.2000 millones de euros el importe recibido por Roma, un 79 % de la dotación total, cifrada en cerca de 194.400 millones de euros.

El pago se ha producido tras la evaluación positiva el pasado 1 de diciembre por Bruselas del cumplimiento de 32 objetivos, tal y como anunció el vicepresidente ejecutivo de la CE y exministro de Meloni, Raffaele Fitto, en su cuenta de la red social X.

Fitto subrayó que el desembolso confirma el sólido ritmo de ejecución del plan italiano y la calidad de las reformas e inversiones realizadas hasta el momento.

El Gobierno italiano también ha remitido al Ejecutivo comunitario la solicitud de pago de la novena y penúltima rata del PNRR, también por valor de 12.800 millones de euros, tras verificar el cumplimiento de 50 objetivos, entre ellos reformas e inversiones estratégicas para el crecimiento económico y social del país.

El ministro italiano de Asuntos Europeos, PNRR y Políticas de Cohesión, Tommaso Foti, aseguró que los objetivos de este noveno tramo serán implementar mejoras electrónicas para la Sanidad y los hospitales del país, potenciar su red ferroviaria y de bomberos y reducir las pérdidas de agua en sus campos, entre otras medidas. EFE

