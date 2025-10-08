Italia se activa para asistir a la decena de italianos detenidos de la otra flotilla

Roma, 8 oct (EFE).- Las sedes diplomáticas de Italia en Tel Aviv están siguiendo desde el amanecer la situación de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaba hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, y en la que hay una decena de italianos, informó este miércoles el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en X.

«Se les prestará toda la asistencia consular necesaria y se solicitará al Gobierno israelí que garantice el respeto de los derechos individuales hasta el momento de la expulsión. La Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores también está trabajando», añadió el jefe de la diplomacia italiana.

La decena de italianos detenidos en las primeras horas de la mañana formaban parte de esta nueva flotilla con 140 integrantes y que fueron interceptados este miércoles en aguas internacionales por la Armada de Israel. En la primera Flotilla viajaban 40 italianos que ya se encuentran en el país tras ser expulsados.

La Armada israelí interceptó en un principio tres de los veleros a unas 120 millas náuticas (220 km) de Gaza y terminó con la interceptación de todos los barcos que componían esta segunda flotilla que partió a finales de septiembre de Italia en paralelo a la Global Sumud Flotilla, abordada la semana pasada.

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó la operación de interceptación y dijo que todos los pasajeros «están a salvo y en buen estado de salud».

Previsiblemente, como ocurrió con la Flotilla Sumud, serán trasladados a un puerto israelí para su posterior deportación. EFE

