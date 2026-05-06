Jane Fonda recuerda a su exmarido Ted Turner: «Amé a Ted con todo mi corazón»

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Nueva York, 6 may (EFE).- La actriz Jane Fonda recordó este miércoles a su exmarido Ted Turner, fundador de la cadena de televisión CNN, como un «pirata gloriosamente apuesto, profundamente romántico y aventurero», tras su muerte hoy a los 87 años, y aseguró: «Amé a Ted con todo mi corazón».

Fonda y Turner estuvieron casados entre 1991 y 2001, y aunque aquel fue el tercer y último matrimonio para ambos, mantuvieron una relación que la actriz describió como «buena» años después, incluso para llegar a referirse a él como su «exmarido favorito».

La también activista, de 88 años, escribió un texto en Instagram con sus «pensamientos inmediatos» tras la pérdida del pionero de la televisión estadounidense, y aunque admitió que fue «complicado estar casada con él», reflexionó afectuosamente sobre su vida y aprendizaje en común.

«Nadie me había hecho saber antes que me necesitaba, y no se trataba de un ser humano cualquiera que me necesitara: era el creador de CNN y de Turner Classic Movies, que había ganado la America’s Cup como el mejor regatista del mundo», comienza el mensaje.

«Ser necesitada y cuidada a la vez es algo transformador. Ted Turner me ayudó a creer en mí misma. Me dio confianza», confiesa Fonda, que califica al magnate mediático como una «mente brillante», con un sentido del humor «desbordante» y muy competitivo.

En su mensaje, Fonda destaca la capacidad de Turner para enseñarle, sobre todo acerca de la naturaleza, y aseguró que hoy lo ve «con todos los animales salvajes que ayudó a rescatar de la extinción» ante «las puertas del paraíso, aplaudiendo y dándole las gracias por salvar sus especies».

Fonda también le dedica unas palabras a los cinco hijos de Turner, de los que tuvo «el privilegio de ser madrastra», se declara orgullosa de que «a todos les va bien» y opina que la pareja hizo «lo posible por construir una familia extensa y desaliñada».

«Descansa en paz, queridísimo Ted. Eres amado y se te recordará», concluye Fonda en su despedida. EFE

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