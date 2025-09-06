The Swiss voice in the world since 1935

Japón celebra la mayoría de edad del sobrino del emperador, segundo en la línea de sucesión

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Japón celebró este sábado la mayoría de edad del príncipe Hisahito, sobrino del emperador Naruhito, que por ser varón puede ser heredero al trono.

El sobrino del emperador Naruhito, segundo en la línea de sucesión tras su padre, recibió una cofia tradicional de seda negra y laca, símbolo de madurez, durante una ceremonia oficial en el Palacio Imperial de Tokio.

«Cumpliré con mis deberes, consciente de mis responsabilidades como miembro adulto de la familia imperial», declaró el príncipe, que primero llevaba un traje amarillo tradicional reservado a los menores de edad, ante el emperador Naruhito y la emperatriz Masako.

Luego se puso un atuendo oscuro reservado a los miembros adultos de la familia real y se subió a un carruaje para asistir al resto de la ceremonia.

La única hija del emperador, la princesa Aiko, de 23 años, no puede suceder a su padre, según una norma vigente desde 1947, por ser mujer, una disposición criticada por un comité de la ONU.

Hisahito cumplió 19 años este sábado. Aunque había cumplido ya 18 años, la ceremonia se retrasó un año para permitirle finalizar sus estudios secundarios.

Es el único hijo del príncipe Akishino, de 59 años, hermano del emperador Naruhito, de 65, y de la princesa Kiko, de 58 años.

La sucesión imperial ha sido un tema de debate en Japón durante décadas y nueve de cada diez japoneses apoyan que una mujer pueda acceder al trono, según una encuesta de la agencia de prensa Kyodo.

La familia imperial no tiene poder político, pero conserva un gran valor simbólico en Japón.

hih/aph/pc/an

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR