Japón contiene tras 11 días uno de los mayores incendios forestales en décadas

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Los incendios que arrasaron bosques del norte de Japón, considerados entre los más grandes en más de 30 años, fueron controlados después de 11 días, informaron las autoridades.

Cientos de bomberos y más de 1.000 soldados combatieron desde finales de abril las llamas que quemaron 1.600 hectáreas de la región montañosa de Iwate.

Al menos ocho edificios fueron dañados y dos personas sufrieron heridas menores, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres. Miles de personas fueron evacuadas.

El alcalde de la localidad de Otsuchi, Kozo Hirano, dijo el sábado a periodistas que había sido «informado de que el incendio fue controlado», después de visitar la zona con bomberos.

Indicó que las llamas fueron extinguidas gracias al trabajo aéreo y terrestre de los bomberos, así como a las fuertes lluvias.

Según la agencia noticiosa Kyodo, se trata de los segundos mayores incendios forestales en más de 30 años.

Los inviernos cada vez más secos han incrementado el riesgo de incendios forestales.

Los científicos advierten que el cambio climático causado por el hombre hace que las sequías sean más intensas y prolongadas, lo cual propicia los incendios forestales.

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