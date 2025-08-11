The Swiss voice in the world since 1935

Japón urge a millones a evacuar tras lluvias que provocaron inundaciones y aludes

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Las autoridades de Japón urgieron este lunes a millones de personas a evacuar tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el suroeste del país, donde varios pobladores están desaparecidos.

Imágenes de la televisión mostraron casas, comercios y vehículos bajo un metro de agua en varias zonas de la prefectura de Kumamoto. Las crecidas de ríos arrastraron vehículos y dañaron carreteras.

El lunes, en el transcurso de seis horas, cayeron más de 37 centímetros de lluvia en la ciudad de Tamana, la más afectada, un récord para la zona, según la Agencia Meteorológica Japonesa.

«La situación representa un peligro mortal y hay que garantizar la seguridad de inmediato», advirtieron los meteorólogos, que añadieron que «se requiere la máxima vigilancia».

En total, se emitieron llamados y alertas de evacuación para más de tres millones de habitantes en las regiones sudoccidentales de Japón, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres.

Aunque las lluvias han disminuido en esta prefectura, los frentes lluviosos activos podrían afectar a otras regiones de Japón en cualquier momento, declaró en una rueda de prensa Shuichi Tachihara, responsable de la agencia meteorológica nacional.

Según la prensa local, los equipos de rescate encontraron el cadáver de una persona en Kosa, en Kumamoto, donde un hombre había desaparecido el lunes tras un deslizamiento de tierra.

Las autoridades locales no han confirmando de momento esta información.

En el pueblo de Misato, en la misma prefectura, los rescatistas lograron salvar a un anciano atrapado en su casa tras un alud.

Otras dos personas en la ciudad de Fukuoka fueron arrastradas el domingo por la crecida de un río y siguen desaparecidas, indicó la televisión pública NHK.

hih/djw/mas/cjc/meb/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR