Jefe de la OMS viaja a Canarias para evacuación del crucero con brote de hantavirus

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El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viajará este sábado a Canarias para coordinar la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus, cuya llegada al archipiélago español está prevista para el día siguiente, informaron las autoridades.

El último informe de la OMS del viernes registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos.

Allí se incluyen una pareja de pasajeros neerlandeses y una mujer alemana fallecidos a causa de esta enfermedad poco común transmitida principalmente por roedores, para la que no existe ni vacuna ni tratamiento.

La única cepa de hantavirus conocida hasta ahora como transmisible entre humanos —la Andes— fue confirmada entre los pasajeros fallecidos, lo que ha alimentado la preocupación internacional.

La OMS, que lidera la respuesta internacional al brote, insistió en que el peligro para la población en general sigue siendo mínimo, mientras varios países se preparan para repatriar a los pasajeros del MV Hondius.

«La OMS evalúa el riesgo para la población mundial que plantea este suceso como bajo», subrayó la agencia sanitaria de la ONU el viernes por la noche.

El MV Hondius, también utilizado para expediciones polares, zarpó de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, el 1 de abril para un crucero a través del Atlántico.

Tres casos sospechosos, entre ellos dos tripulantes que posteriormente dieron positivo, fueron evacuados desde Cabo Verde a Países Bajos.

Según Oceanwide Expeditions, que opera el buque, «ya no hay ninguna persona con síntomas a bordo».

– Vuelos especiales –

El barco de bandera neerlandesa, que transportaba a unas 150 personas de una veintena de países, navega hacia la isla española de Tenerife, en las Canarias, adonde se espera que llegue el domingo.

Ese mismo día se iniciarán los vuelos especiales para trasladar a pasajeros y tripulantes a sus países de origen.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acompañará a los ministros españoles de Sanidad y del Interior a Tenerife para garantizar la ejecución del «dispositivo activado», informó el viernes la cartera de Interior española.

Pero hay poco margen para las operaciones.

«La única ventana de oportunidad que tenemos (…) es en torno a las 12 de la mañana del domingo y hasta que cambien las condiciones [meteorológicas] a partir del lunes», explicó a periodistas un portavoz del gobierno regional de Canarias.

Si no se consigue antes del lunes «el barco deberá continuar camino porque las condiciones de navegación van a cambiar de una manera muy significativa en el entorno del puerto», donde el crucero solo tiene permiso para fondear y no para atracar, añadió.

El gobierno estadounidense anunció el viernes que organiza un vuelo para evacuar a sus ciudadanos.

– Último boletín de la OMS –

«Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes (ANDV)», precisó la OMS el viernes por la noche en su último boletín epidemiológico.

Los otros dos casos se consideran «probables», según el documento.

La OMS informó que cuatro pacientes se encuentran actualmente hospitalizados: «Uno en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica, dos en distintos hospitales de los Países Bajos y otro en Zúrich, Suiza».

Una persona atendida en el hospital de Düsseldorf, en Alemania, dio negativo en las pruebas de hantavirus, puntualizó.

La Agencia de Enfermedades Transmisibles (CDA) de Singapur también confirmó el sábado que dos residentes que habían viajado a bordo del crucero afectado marcaron negativo en los test.

– Vigilancia –

Las autoridades sanitarias de varios países buscan los casos contacto para aislarlos y realizarles pruebas.

La OMS dijo que una azafata de la aerolínea KLM, que había estado en contacto con la pasajera neerlandesa fallecida, dio negativo en las pruebas.

Pero autoridades españolas informaron que una mujer que estaba en ese avión presenta síntomas compatibles con el hantavirus y fue hospitalizada en la región de Valencia.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido indicó por su parte que un ciudadano británico en Tristán da Cunha, una remota isla del Atlántico sur donde el MV Hondius hizo escala, era un caso sospechoso.

La OMS dijo el viernes que continúa el rastreo las 29 personas que abandonaron el MV Hondius en una escala en la isla Santa Elena el 24 de abril.

– ¿Contagio en Ushuaia? –

Según la ONU, el primer contagio tuvo lugar antes del inicio de la expedición, ya que el primer fallecido, un neerlandés de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril. El periodo de incubación del virus oscila entre una y seis semanas.

El hombre y su esposa habían viajado por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar.

El viernes, autoridades de Tierra del Fuego, en Argentina, consideraron «prácticamente nula» la posibilidad de que el matrimonio se hubiera contagiado en Ushuaia.

El hantavirus es endémico en algunas regiones de Argentina, especialmente en zonas andinas, con al menos una treintena de casos al año.

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