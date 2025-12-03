Jefe negociador ucraniano habla sobre el plan de paz con asesores de seguridad europeos

Bruselas, 3 dic (EFE).- El jefe negociador y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, se reunió este miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad de los líderes de los principales aliados europeos para ponerles al día de los últimos contactos sobre el plan de paz que impulsa EE.UU. y coordinar los siguientes pasos.

El encuentro se ha producido después de que los dos negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, cancelaran una reunión prevista también en Bruselas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y regresaran a EE.UU. tras ser recibidos en la víspera en Moscú por el líder del Kremlin, Vladímir Putin, que volvió a insistir en condiciones que Kiev considera inaceptables, según medios como el Kyiv Post.

«Hoy en Bruselas he tenido una reunión productiva que ha durado varias horas con los consejeros de seguridad nacional de Alemania, Francia, Italia, Polonia, Finlandia y el Reino Unido. También había representantes de la UE y la OTAN», escribió en su cuenta de X Umérov, que además de jefe del Consejo de Seguridad Nacional encabeza el equipo negociador ucraniano.

Umérov informó a sus interlocutores de las reuniones mantenidas el mes pasado con los estadounidenses en Ginebra y Miami y destacó la importancia de que Europa -que comparte la posición de Ucrania y se ha movilizado para que la Casa Blanca no trate de imponer a Kiev las demandas de Rusia- siga teniendo un papel activo en el proceso.

Además de hablar de las negociaciones de paz propiamente dichas, Umérov y el resto de participantes en la reunión abordaron también la cuestión de las garantías de seguridad que sus aliados puedan ofrecer a Ucrania tras la guerra.

Varios países europeos están dispuestos a desplegar tropas en Ucrania como medida de disuasión que evite una nueva invasión rusa tras la firma de un acuerdo de paz, pero el Kremlin pide a Kiev que renuncie a recibir tropas de países de la OTAN como una de sus condiciones para deponer las armas.

Según dijo horas antes de que Umérov informara de la reunión el presidente Zelenski, la delegación negociadora ucraniana empezará tras el encuentro de Bruselas a preparar nuevos contactos con los emisarios de la Casa Blanca que tendrán lugar en EE.UU. y deben servir para que Ucrania responda a lo planteado por Putin a Witkoff y Kushner en Moscú el martes.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha dicho este miércoles que el principal punto de discordia entre ambos bandos es el territorio que Rusia no ha logrado conquistar en la región oriental de Donetsk, donde las fuerzas del Kremlin avanzan de forma lenta pero constante.

Moscú exige que Ucrania le entregue ese territorio para declarar un alto el fuego y Kiev se niega a renunciar a la parte de la región que todavía controla, según Rubio un 20 %. EFE

