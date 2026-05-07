Joven de 17 años es arrestado por asesinato cerca de Times Square atribuido a reto viral

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Nueva York, 7 may (EFE).- Las autoridades de Nueva York anunciaron este jueves el arresto de un joven de 17 años por el asesinato de un hombre cerca de Times Square el pasado lunes, crimen que vinculan con un reto viral en redes sociales, según informaron medios locales.

El menor fue arrestado el miércoles y acusado del apuñalamiento mortal de un hombre de 39 años identificado como Leónidas Baez en una calle cercana a la céntrica plaza de la Gran Manzana poco antes de la medianoche.

Según el diario New York Daily News y el canal CBS, el adolescente dijo a la Policía que estaba siguiendo un reto de TikTok que consiste en «molestar a adictos al crack», y junto a dos cómplices eligió aleatoriamente a la víctima, que aparentemente estaba durmiendo en la calle.

La Policía sigue buscando a los dos cómplices del joven, quien llevaba un bisturí encima en el momento de su detención este miércoles en Brooklyn y ha sido acusado de asesinato y posesión de armas.

Las autoridades dijeron al medio Gothamist que encontraron un video de cámaras de seguridad que muestra a Baez discutiendo con tres personas, pero el apuñalamiento no se ve en la imagen.

El fallecido era residente del estado de Massachusetts, y su familia indicó al Daily News que le gustaba viajar y estaba de paso por la ciudad. EFE

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