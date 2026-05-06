Juicio de Maradona: declaran médicos que lo evaluaron semanas antes de su muerte

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Buenos Aires, 6 may (EFE).- El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará el jueves con la declaración de médicos que evaluaron al astro semanas antes de su muerte en una clínica de las afueras de Buenos Aires, quienes se habían expresado en contra de una intervención quirúrgica impulsada por el neurocirujano Leopoldo Luque, principal acusado en el proceso.

Cinco médicos involucrados en el ingreso del astro en el sanatorio Ipensa de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires) -Guillermo Burry, Marcos Correa, Óscar Franco, Martín Cesarini y Flavio Tunessi- declararán en una nueva audiencia del juicio que tiene en el banquillo a siete profesionales de la salud.

Maradona había sido ingresado en Ipensa el 2 de noviembre de 2020, poco más de tres semanas antes de su fallecimiento, después de que el ídolo argentino se mostrara públicamente en un estado de salud frágil durante el homenaje que el club Gimnasia y Esgrima (del que era entrenador) le había preparado por su 60 cumpleaños, el 30 de octubre.

En el primer juicio, anulado en mayo de 2025 por el mal accionar de una jueza, los especialistas declararon que no era necesario operar a Maradona por un cuadro de hematoma subdural, ante lo que surgió una diferencia de criterio médico que terminó inclinándose por una cirugía impulsada por Luque en una clínica de la localidad de Olivos, también en Buenos Aires, días después.

«El paciente tenía que seguir en observación, pero no operarse», dijo Burry, jefe de neurocirugía de Ipensa, durante su declaración ante el tribunal de 2025.

«El paciente no demostraba un riesgo ni una emergencia quirúrgica», mencionó Cesarini el año pasado.

El médico clínico, Marcos Correa, contó en 2025 que, cuando identificaron el hematoma, se le transmitió a Maradona la recomendación de no operar, pero que, tras ver los estudios, Luque dijo rápidamente que debía ser intervenido.

Este jueves también brindará su testimonio el médico forense de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Carlos Cassinelli, que participó en la autopsia.

Durante la audiencia de este martes, otros peritos que participaron en la autopsia coincidieron en que el exfutbolista no tuvo una muerte súbita, sino que atravesó un proceso de deterioro progresivo con signos de una agonía prolongada.

La Fiscalía sostiene que estos elementos refuerzan la hipótesis de que el exfutbolista pasó varias horas sin controles médicos antes de fallecer en su domicilio.

El juicio, que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte del exjugador en noviembre de 2020.

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicoanalista Carlos Díaz; la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. EFE

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