Jurado de Texas (EE.UU.) dicta pena de muerte contra asesino confeso de niña

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Nueva York, 5 may (EFE).- Un jurado de Texas (Estados Unidos) dictó este martes la pena de muerte contra el asesino confeso de una niña de 7 años, un crimen ocurrido en noviembre de 2022 que conmocionó al país y cuyo juicio ha sido muy mediático.

El asesino, Tanner Horner, de 34 años, se declaró el pasado 7 de abril culpable de secuestrar y matar a la niña Athena Strand, de manera que el jurado debía decidir entre imponerle la cadena perpetua o la pena capital, según The New York Times.

Horner, que trabajaba como conductor de reparto de FedEx, acudió a entregar un paquete a la casa del padre de Athena en Paradise, un pueblo cercano a Dallas, y decidió secuestrar a la niña en su camioneta, donde la estranguló, indicaron los fiscales.

El cadáver de la niña fue hallado dos días después de su desaparición a casi 10 kilómetros de la casa.

El juicio, celebrado para que el jurado valorara el destino de Horner, incluyó duras pruebas audiovisuales del interior de la camioneta que documentaban la última interacción entre el asesino y la víctima aterrorizada, según informaron medios locales.

Horner, que no conocía previamente a la niña, declaró a los investigadores que se llevó a Athena en un momento de «pánico», tras golpearla al dar marcha atrás con el vehículo, y que la estranguló después de que ella le dijera que se lo contaría a su padre.

El fiscal James Stainton consideró el caso «lo peor de lo peor» y abogó por la pena de muerte para Horner, señalando su falta de arrepentimiento, mientras que su defensa pidió cadena perpetua argumentando que tuvo una infancia turbulenta y padecía enfermedades mentales.

El jurado vio pruebas y escuchó testimonios de ambas partes, incluidos los padres de Athena, y la madre y abuela de Horner, durante unos 20 días de juicio, pero le bastaron tres horas de deliberaciones para alcanzar el veredicto de pena de muerte por inyección letal.

Horner escuchó la sentencia con el rostro inexpresivo y solamente respondió «sí, su señoría» cuando el juez le preguntó sobre la apelación de la sentencia, que es automática en el estado de Texas.

Un tío de Athena, Elijah Strand, hizo una declaración de la familia tras el veredicto, dirigiéndose al asesino.

«Usted no se llevó solo una vida, destruyó una familia. Se llevó a una niña que confiaba en el mundo y pagó esa inocencia con violencia. Eligió causar un dolor que durará generaciones. Quiero que sepa que usted no es nada», afirmó.

La madre de la niña, Maitlyn Gandy, ha creado una ONG en su honor y contribuido a establecer la «alerta de Athena», que permite a las autoridades de Texas alertar de niños desaparecidos en un radio de 160 kilómetros sin tener pruebas. EFE

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