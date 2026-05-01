Jurado electoral de Perú denuncia actos de intimidación y amenazas contra sus funcionarios

3 minutos

Lima, 1 may (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral de Perú, denunció este viernes que se están presentando «actos de intimidación y amenazas» contra sus funcionarios e informó que un grupo de personas realizó una manifestación frente a la casa de su presidente, Roberto Burneo.

«El Jurado Nacional de Elecciones condena enérgicamente los hechos ocurridos en los exteriores del domicilio del presidente del JNE, así como toda forma de hostigamiento o amedrentamiento contra sus autoridades», señaló el organismo en un comunicado.

El JNE enfatizó que «estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida de vulnera la institucionalidad democrática» en el país.

El ente electoral reconoció que «el derecho a la manifestación es legítimo», pero remarcó que «no ampara actos de intimidación ni de amenazas», por lo que aseguró que cualquier acción de este tipo será «puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan».

Tras enfatizar que «actúa con plena autonomía e independencia» en sus labores, el JNE exhortó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía «a actuar con responsabilidad y respeto, contribuyendo a preservar la paz social».

Medios locales informaron que un grupo de manifestantes se manifestó durante la noche de este jueves en los exteriores de la sede de la JNE, en el distrito limeño de Jesús María, y luego se dirigió hacia la casa de Burneo, en el distrito de San Isidro.

Los ciudadanos mostraron pancartas y realizaron un cacerolazo para denunciar presuntas irregularidades en los comicios generales del pasado 12 de abril y exigir que se realicen elecciones complementarias, tal como piden el candidato Rafael López Aliaga y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ambos militantes del partido ultraderechista Renovación Popular.

El JNE ya rechazó la semana pasada esos pedidos porque, según remarcó, la legislación electoral peruana no contempla convocar a ese tipo de elecciones complementarias.

López Aliaga y sus seguidores han arreciado en su campaña para exigir la anulación total o parcial de las elecciones del pasado 12 y 13 de abril, por considerar que fue víctima de una fraude, del que no presenta prueba contundentes.

El candidato ocupa la tercera posición en la votación de los comicios, por detrás del izquierdista Roberto Sánchez y de la derechista Keiko Fujimori, quien tiene segura su participación en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio con el candidato que la siga en la votación.

Los pedidos de López Aliaga han sido secundados en los últimos días por el alcalde Reggiardo, quien asegura que lo hace «en defensa» del voto de los limeños y no porque el líder de su partido esté quedando fuera de la carrera presidencial.

Cuando ya se ha contado el 97,4 % de las actas, Fujimori ratifica su primer lugar, con el 17,12 % de los votos, seguida por Sánchez con el 12,04 %, y López Aliaga, con el 11,87 %, lo que implica una diferencia de 26.627 votos a favor del izquierdista en la segunda posición. EFE

dub/ajs