Jurado electoral de Perú realiza auditoría «exhaustiva» de comicios tras fallas logísticas

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Lima, 2 may (EFE).- El Jurado Nacional Electoral (JNE) de Perú dispuso este sábado el realizar una «auditoría informática exhaustiva» a los comicios generales del 12 de abril, para «reforzar la confiabilidad de los resultados electorales», tras los problemas logísticos ocurridos en la jornada que alimentaron las narrativas de fraude del candidato de ultraderecha Rafael López Aliaga.

El JNE, el máximo órgano electoral, anunció esta medida a través de un comunicado, en el que informó que la auditoria responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos.

Contará con el acompañamiento del comité académico de apoyo en materia electoral, al que se incorporarán «expertos nacionales e internacionales en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas, consolidando un enfoque multidisciplinario que permita una evaluación técnica de alto nivel (…) imparcial, calificada y alineada a estándares internacionales».

Además, este grupo de expertos continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio y las elecciones regionales y municipales de octubre.

«La independencia del comité está plenamente garantizada, ya que sus integrantes no mantienen vínculo institucional con el JNE», indicó el Jurado electoral.

Los comicios del 12 y 13 de abril estuvieron protagonizados por irregularidades logísticas relacionadas con la demora en la llegada del material electoral a los centros de votación de Lima, lo que provocó que algunos locales abrieran horas más tarde, y también problemas en el sistema informático de escrutinio en Lima y Callao.

Con el 97,46 % escrutado, previsiblemente pasarán a la segunda vuelta la candidata derechista Keiko Fujimori (17,12 %) y el izquierdista Roberto Sánchez (12,04 %).

Aunque con solo 27.458 votos de diferencia se ubica el ultraderechista Rafael López Aliaga (11,87 %), que desde la jornada electoral, denuncia sin pruebas sólidas que ha habido un fraude en su contra, una narrativa alimentada por los problemas logísticos presentados en Lima, su bastión electoral.

El empresario y exalcalde de Lima ha criticado e incluso amenazado a los organismos electorales al considerarse víctima de un fraude electoral, ha denunciado la existencia de actas falsas y ha realizado pedidos como anular los comicios y celebrar unas elecciones complementarias en Lima.

Además, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, del mismo partido que el candidato, presentó este viernes una acción de amparo para pedir que la Justicia de su país anule la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de declarar inviable la celebración de comicios complementarios en la capital peruana.EFE

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