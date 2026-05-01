Justicia maliense investiga supuesta complicidad de militares en la ola de ataques

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Bamako, 1 may (EFE).- La fiscalía militar de Mali abrió una investigación sobre la presunta implicación de militares en la ola de ataques del 25 de abril contra la capital y otras localidades, coordinados por grupos yihadistas y separatistas, en los que fue asesinado el ministro de Defensa, el general Sadio Camara.

La Fiscalía de la República ante el Tribunal Militar de Bamako informó este viernes en un comunicado que las investigaciones abiertas permitieron establecer «indicios sólidos» sobre la complicidad de ciertos militares, otros dados de baja o en proceso de serlo.

La misma fuente añadió que se sospecha la participación de estos militares en «la planificación, coordinación y ejecución» de los ataques, al tiempo que menciona la «implicación notoria de algunos actores políticos».

«Las primeras detenciones se han realizado con éxito y todos los demás autores, coautores y cómplices están siendo activamente buscados», se lee en la nota.

El pasado sábado, Bamako y varias localidades fueron objeto de ataques simultáneos y coordinados por los rebeldes del Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reivindica la independencia de una amplia zona desértica en el norte del país, y los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, afiliado a Al Qaeda en el Sahel) que culminaron con la toma por los rebeldes de la ciudad de Kidal (norte). EFE

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