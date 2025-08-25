The Swiss voice in the world since 1935

Justicia rusa multa en 173.000 dólares a club de seguidores de manga por propaganda LGBT

Moscú, 25 ago (EFE).- El Tribunal Urbano del distrito Taganski de Moscú impuso hoy siete multas de dos millones de rublos cada una (para un total de 173.470 dólares) al club de seguidores rusos de manga -historias ilustradas japonesas similares a los cómics- ‘Mangalib’ por propaganda LGBT, considerada ilegal en Rusia.

Según informó en Telegram el servicio de prensa de los tribunales de Moscú, la corte declaró culpable a Mangalib de «propaganda de relaciones y/o preferencias sexuales no tradicionales, cambio de sexo y negativa a tener hijos» respecto a las siete causas administrativas en su contra incoadas en julio pasado.

El portal Mangalib del club de manga ruso es una enorme biblioteca virtual en la que los seguidores de este estilo, la mayoría jóvenes, comparten traducciones de historietas japonesas.

El Tribunal Supremo de Rusia prohibió en noviembre de 2023 el movimiento internacional LGTB, al considerarlo una ‘organización extremista’, tras lo cual las autoridades rusas se lanzaron a la captura de cualquier indicio de las relaciones no tradicionales.

Un año antes, en noviembre de 2022 la Duma (cámara de diputados) ya había aprobado una ley que prohibía totalmente la propaganda LGBT, la pedofilia y el cambio de sexo.

Además, en junio de 2023 se prohibieron las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, lo que provocó una gran alarma entre la comunidad transexual.

En los últimos meses las autoridades rusas han sancionado a cadenas de tiendas de libros al hallar títulos que promovían las relaciones gay, prohibiendo listas de obras y autores.EFE

