Kalmukia expondrá por primera vez en la historia reliquias budistas traídas de la India

2 minutos

Moscú, 11 oct (EFE).- Elistá, la capital de la región rusa de Kalmukia de mayoría budista, recibirá mañana por primera vez en la historia las reliquias sagradas de Kapilavastu, según informaron hoy las autoridades locales.

«Elistá, uno de los centros espirituales de Rusia (…) vuelve a atraer la atención por un suceso único. Mañana a la capital de Kalmukia llegarán en un vuelo especial las reliquias budistas de Kapilavastu», indicó en Telegram el Gobierno de esta región a orillas del mar Caspio.

Estas reliquias, recordaron las autoridades, fueron nombradas en honor a la antigua ciudad de Kapilavastu, ubicada en Piprahwa, donde en 1898 fue hallado un féretro con los restos de Buda.

«Los recipientes en los que reposan las cenizas de Buda durante largos siglos estuvieron ocultos en monasterios budistas y solo en los últimos años se tornaron asequibles para la veneración en el Museo Nacional de la India», señaló el Gobierno kalmuco.

Añadió que «estas reliquias son de gran valor para los budistas de todo el mundo, ya que rara vez salen de sus bóvedas».

«El hecho de que los residentes de Kalmukia, una región rusa con vínculos directos con la historia del budismo, fueran los primeros en tener el derecho a verlas, es muy significativo. Esto simboliza la estrecha cooperación entre Rusia y la India en materia cultural y espiritual», aseveró.

Las reliquias budistas serán expuestas a los habitantes de Kalmukia y a los peregrinos del 12 al 18 de octubre en la Morada Dorada del Buda Sakyamuni, el mayor templo budista de Europa.EFE

