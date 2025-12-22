Kast se reúne con Bachelet pero no se pronuncia sobre su candidatura a encabezar la ONU

Santiago de Chile, 22 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, descartó pronunciarse este lunes respecto a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018) a la Secretaría General de Naciones Unidas tras reunirse con ella en Santiago.

«No voy a decir nada antes del 11 de marzo -día del cambio de mando presidencial-; esto no se resuelve hoy ni mañana», afirmó Kast en una conferencia de prensa que ofreció tras mantener un encuentro durante más de dos horas con la expresidenta progresista.

«Uno aborda todos los temas (en la reunión), pero lo que corresponde hoy día es que nosotros respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un presidente en ejercicio, que es el presidente Gabriel Boric», puntualizó el ultraderechista.

Bachelet recibió en septiembre pasado el apoyo oficial por parte del actual jefe de Estado chileno, quien anunció su candidatura en la 80° Asamblea General de Naciones Unidas en un discurso donde destacó su experiencia internacional como presidenta de ONU Mujeres y como alta comisionada por los Derechos Humanos.

Además de Bachelet, desde la región latinoamericana han surgido otros nombres como la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; la mexicana Alicia Bárcena, quien fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General.

Kast ha señalado que su eventual apoyo a Bachelet para que lidere el máximo organismo multilateral del mundo no está asegurado y que depende «de qué le convenga más a Chile».

Desde su sector, en cambio, hay posiciones diversas con personas que han celebrado la candidatura de Bachelet, destacándola como «un orgullo», y otras que la rechazan porque «no es una prioridad» para el país.

Con un 58,1 % de los votos, Kast ganó hace una semana las elecciones presidenciales en Chile frente a la izquierdista Jeannette Jara, con el 41,8 % de los apoyos.

Además, se impuso en todas las regiones del país, incluso los bastiones tradicionales de centro-izquierda.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia. EFE

