Kast visita a Milei y destaca un «momento histórico de integración»

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El presidente de Argentina, Javier Milei y su par de Chile, José Kast, acordaron este lunes en Buenos Aires avanzar en la integración comercial, turística y de seguridad, durante la primera visita oficial del chileno desde que asumió el poder.

Los líderes de derecha mantuvieron una reunión en la Casa Rosada por más de una hora, que según Kast fue «muy productiva».

«Es un momento histórico en la integración por temas de turismo, por temas de comercio, por temas de inversión, por temas mineros», dijo el mandatario chileno en una conferencia de prensa posterior en la Embajada de Chile en Buenos Aires.

Los mandatarios pueden potenciar una alianza que haga contrapeso a la influencia del gobierno izquierdista de Lula da Silva en Brasil en la región.

El presidente ultraconservador chileno dijo que durante la reunión también abordaron la «inmigración irregular» y el «crimen organizado» y se refirió al corredor humanitario que había propuesto para el retorno de venezolanos que residen en Chile, a través de Perú, Ecuador y Colombia.

«Se ha facilitado bastante la posibilidad de iniciarlo con los cambios radicales que se produjeron en Venezuela», afirmó Kast, en referencia al derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro.

«Vamos a ir avanzando en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas, en los próximos meses», agregó Kast.

– Exguerrillero prófugo –

La visita de Kast cumple con la tradición de que el mandatario chileno haga su primer viaje oficial a Argentina, segundo socio comercial de Chile en América Latina, con un intercambio de unos 7.983 millones de dólares en 2025.

También se produce luego de la frustrada captura de un exguerrillero requerido por Santiago, Galvarino Apablaza, acusado de participar en el asesinato en 1991 del exsenador Jaime Guzmán, un referente de la derecha en Chile.

«Contamos con toda la colaboración del gobierno argentino y esperamos que pronto se le pueda capturar y enviar a Chile», dijo Kast sobre este caso.

Apablaza escapó a Argentina en 1993 y era un refugiado político desde 2010.

Un tribunal revocó ese estatus en febrero de este año. Pero cuando se ordenó su captura el miércoles pasado, la policía no lo encontró.

«Hoy día es un prófugo de la justicia», dijo Kast, que agradeció a Milei por ofrecer una recompensa a quien aporte información para su captura.

El abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, dijo a la AFP que de concretarse su detención sería «ilegal» ya que no se han agotado las instancias para evitar que pierda la calidad de refugiado.

Además, adelantó que apelará la medida ante organismos internacionales.

Kast consideró que «todas estas acciones judiciales o recursos que se instalan no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia».

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