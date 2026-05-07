Kast y canciller peruano se reúnen en aeropuerto de Lima antes de investidura de Fernández

2 minutos

Lima, 7 abr (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, y el canciller de Perú, Carlos Pareja, mantuvieron este jueves un encuentro en el aeropuerto internacional de Lima justo antes de que ambos viajaran a San José para asistir a la investidura de la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández.

«En un encuentro en el Aeropuerto Jorge Chávez, el canciller Carlos Pareja transmitió al presidente de Chile, José Antonio Kast y a su delegación, los saludos del Gobierno del Perú», informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales.

También, agregó que el canciller reafirmó a Kast la mejor disposición de Perú de continuar impulsando los temas de mutuo interés y de fortalecer la cooperación, el intercambio comercial y las inversiones recíprocas.

Antes de asumir la Presidencia de Chile el 11 de marzo pasado, Kast realizó a inicios de enero una visita a Perú, donde se reunió con el entonces mandatario peruano interino José Jerí y con miembros del Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP) para «intercambiar visiones» sobre los desafíos económicos y las oportunidades para fortalecer la relación entre ambos países.

La Cancillería peruana sostuvo que el encuentro con Pareja, quien es ministro desde el 23 de abril, se dio en el marco del viaje que ambas delegaciones realizan a Costa Rica, para participar en los actos de transmisión de mando presidencial este 8 de mayo.

La investidura de Fernández contará con la presencia de delegaciones de más de 70 países y 18 organismos internacionales en el Estadio Nacional de la capital costarricense.

Fernández, quien asumirá el poder para el periodo 2026-2030 tras su victoria electoral el pasado febrero, se convertirá en la segunda mujer en gobernar el país centroamericano, sucediendo en el cargo al presidente Rodrigo Chaves.

El evento de investidura, que espera a unas 27.000 personas, contará también con la presencia del rey de España, Felipe VI, los mandatarios Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), el propio Kast, además de delegaciones de alto nivel de países como Estados Unidos. EFE

pbc/dub/seo