Katy Perry recupera su nombre como marca en Australia tras disputa legal con diseñadora

2 minutos

Sídney (Australia), 22 nov (EFE).- La cantante estadounidense Katy Perry recuperó este viernes su nombre como marca en Australia después de que un tribunal le diera la razón tras una disputa legal con una diseñadora local.

La estrella del pop fue demandada por la diseñador australiana Katie Taylor, quien vendía ropa usando su apellido de nacimiento bajo la marca «Katie Perry» -registrada en 2008-, por la comercialización de camisetas y otro tipo de prendas con su nombre durante una gira por Australia en 2014.

Los magistrados del Tribunal Federal decidieron hoy revocar una decisión de 2023 por una instancia inferior, que favorecía a la diseñadora, y señalaron que la cantante ya usaba su nombre como marca registrada cinco años antes de que Taylor comenzara su negocio de ropa.

Los jueces agregaron en su fallo, colgado en el portal del tribunal, que en el momento del registro de la marca de moda Perry había alcanzado una «reputación internacional» en la música, por lo que aceptaron el recurso presentado por la cantante, cuyo nombre real es Katheryn Elizabeth Hudson, y ordenado que el registro de la marca de ropa de ropa fuera cancelado.

En declaraciones al diario The Sydney Morning Herald, la diseñadora dijo sentirse «devastada» por el resultado de la decisión y avanza que estudia recurrir al Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país oceánico.

«Este caso demuestra que una marca registrada no vale ni el papel en el que está impresa. Mi marca de moda ha sido un sueño para mí desde que tenía once años, y ahora ese sueño por el que he trabajado tan duro desde 2006 me lo han arrebatado», apuntó Taylor.

En la actualidad, la cantante prepara su gira Lifetimes que comenzará a principios del año que viene para promocionar su álbum 143. EFE

aus-nc/raa/ig