Kiev convoca al embajador húngaro por la retención de ucranianos en Budapest

2 minutos

Berlín, 9 mar (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania informó este lunes de la convocatoria del embajador húngaro en Kiev a modo de protesta ante Hungría, después de que la semana pasada permanecieran retenidos siete ucranianos en Budapest por las autoridades magiares.

«El embajador húngaro en Ucrania, Antal Heizer, fue convocado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, y se le transmitió una fuerte protesta sobre las violaciones de sus obligaciones legales internacionales», señaló en un comunicado el Gobierno ucraniano.

Kiev reprochó al diplomático húngaro «el trato ilegal» a los «ciudadanos ucranianos detenidos que transportaban desde Viena hacia el país invadido por Rusia un cargamento valioso de acuerdo con un contrato internacional» entre el banco austriaco Raiffeisen International y la entidad JSC Oschadbank, de Ucrania.

El comunicado del ministerio ucraniano aludía así al traslado de 40 millones de dólares y 35 millones de euros en efectivo, además de nueve lingotes de oro, que transportaban los siete ucranianos que fueron retenidos el pasado viernes antes de ser finalmente liberados ese día.

Kiev comunicó que las acciones de las autoridades eran algo «inaceptable» por incluir «medidas de intimidación y presión psicológica» además «del uso excesivo de la fuerza».

«También se llamó la atención del embajador húngaro sobre el hecho de que, a pesar de la solicitud oficial enviada por vía diplomática, no se permitió a los funcionarios consulares ucranianos acceder a los detenidos», abundó el comunicado. EFE

smm/nvm