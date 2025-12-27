Kosovo celebra este domingo elecciones anticipadas tras casi un año de bloqueo político

Skopie, 27 dic (EFE).- Kosovo celebra este domingo elecciones parlamentarias anticipadas tras casi un año de bloqueo político desde los comicios de febrero, una parálisis que ha impedido la formación de un nuevo Gobierno.

Algunos ciudadanos -entre ellos presos, personas hospitalizadas y emigrados registrados en embajadas y consulados- ya votan este sábado, mientras que el grueso del electorado acudirá a las urnas el domingo entre las 6.00 y las 18.00 GMT.

Unos dos millones de ciudadanos están llamados a las urnas por segunda vez en este año, en unas elecciones anticipadas convocadas tras fracasar varios intentos de formar un Gobierno con mayoría parlamentaria, surgido de las legislativas del pasado febrero.

Vetevendosje (‘Autodeterminación’), el partido del primer ministro en funciones, el nacionalista Albin Kurti, si bien ganó esos comicios con 48 de los 120 escaños, quedó lejos de la mayoría absoluta y no logró alcanzar un acuerdo con otras fuerzas para gobernar en coalición o en minoría.

El resto de las formaciones, por su parte, tampoco pudieron articular un Ejecutivo alternativo.

La votación tendrá lugar en 948 centros electorales, mientras que los kosovares en el extranjero podrán votar por correo -con papeletas aceptadas hasta este sábado- y también mediante voto presencial en misiones diplomáticas.

Casi 20.000 observadores nacionales e internacionales seguirán la jornada electoral de los séptimos comicios parlamentarios desde la independencia unilateral de Kosovo en 2008, que Serbia no reconoce.

Según las encuestas, ‘Autodeterminación’ volverá a vencer, con un apoyo estimado de entre el 50 % y el 53% entre quienes ya tienen decidido su voto.

El resto de los apoyos se reparte entre el Partido Democrático (PDK), que obtendría entre el 16 % y el 19 %, seguido de la Liga Democrática (LDK), con entre el 15 % y el 17 %.

La coalición electoral entre la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) y NISMA se situaría entre el 7 % y el 9 %.

Los sondeos señalan que en torno al 20 % del electorado aún sigue indeciso y que Lista Serbia (Srpska Lista), que representa a la mayoría del voto serbokosovar, se encamina a obtener los 10 escaños reservados para la comunidad serbia.

Los resultados preliminares se esperan a última hora del domingo o durante la madrugada del lunes, mientras que los resultados definitivos se anunciarán tras concluir el recuento y resolverse posibles reclamaciones.

Desde 2021, tras la llegada al poder de ‘Autodeterminación’, las relaciones entre Kosovo y Serbia se han deteriorado por las medidas de Pristina en los municipios serbokosovares del norte para asentar su soberanía y la negativa de Belgrado a reconocer la independencia kosovar, una situación que ha generado protestas y episodios de violencia.

Kurti ha mantenido una política de dureza hacia Serbia, exigiendo que Belgrado reconozca la independencia de Kosovo y tratando de recortar la influencia de Serbia entre la comunidad serbokosovar.

Esa postura junto al rechazo a conceder algún tipo de autonomía a la minoría serbokosovar ha generado también tensiones con la Unión Europea (UE) y con EEUU.EFE

