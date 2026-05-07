Kremlin cancela la tradicional marcha por los veteranos de la II Guerra Mundial

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Moscú, 7 may (EFE).- El Kremlin anunció este jueves la cancelación del Regimiento Inmortal, la marcha en la que los rusos portan retratos de sus familiares que combatieron en la II Guerra Mundial y que se celebra tradicionalmente cada 9 de mayo, tras la parada por la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

«El Regimiento Inmortal será en un formato diferente: un formato electrónico», afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El presidente ruso, Vladímir Putin, suele participar personalmente en la marcha cuando la columna se acerca al Kremlin portando una foto de su padre, que resultó herido en la guerra.

La medida fue tomada por razones de seguridad, ya que las autoridades rusas acusan al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de amenazar con atacar Moscú con drones con ocasión del 9 de mayo.

El Kremlin también aseguró el jueves que adoptará medidas adicionales de seguridad para proteger a Putin durante las festividades del Día de la Victoria.

Por ello, además de advertir que su respuesta sería un «ataque masivo» contra el centro de Kiev, Moscú recomendó la evacuación de los empleados de las embajadas y organizaciones internacionales en la capital ucraniana.

En realidad, Zelenski, al intervenir este lunes en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, aseguró: «Rusia ha anunciado un desfile del 9 de mayo en Moscú sin equipamiento militar. Si esto ocurre será la primera vez en muchos, muchos años. No pueden permitirse equipamiento militar y temen que los drones puedan sobrevolar la Plaza Roja».

Y es que, debido a la «amenaza terrorista ucraniana», según Moscú, la parada militar del sábado transcurrirá sin armamento pesado por primera vez desde 2007.

A su vez, el Ministerio de Defensa ruso anunció esta semana una tregua unilateral de 48 horas que entrará en vigor esta medianoche para celebrar el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

Al igual que ocurriera el pasado año, Zelenski no secundó la iniciativa rusa, algo que sí hizo en la reciente tregua de la Pascua ortodoxa, y en su lugar propuso un alto el fuego el 6 de mayo, que fue ignorado por Moscú.

El pasado año, aunque las partes no consensuaron la tregua, Kiev respetó las celebraciones y Moscú celebró sin contratiempos un gran desfile en la plaza Roja con ocasión del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, al que asistieron una treintena de líderes mundiales.EFE

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