La «crisis global de vivienda» debe elevarse ya a prioridad estatal, asegura ONU-Habitat

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Anny Castro

Tegucigalpa, 28 abr (EFE).- El mundo enfrenta «una crisis global de vivienda» que trasciende fronteras y exige elevar el acceso a un techo digno como una prioridad de Estado, afirmó este martes en Honduras en una entrevista con EFE la representante de ONU-Habitat para México, Cuba y Centroamérica, Fernanda Lonardoni.

«El mundo vive una crisis global de vivienda, no es un tema de Honduras, no es un tema de América Latina, es un tema global», subrayó Lonardoni, quien alertó que en los últimos 15 años el costo de las viviendas ha aumentado «siete veces más que los ingresos», agravando la desigualdad.

Para la representante de Naciones Unidas, que realiza esta semana una visita oficial al país centroamericano, el acceso a vivienda digna está directamente relacionado con la reducción de la pobreza multidimensional, la mejora de la calidad de vida y la capacidad de respuesta ante fenómenos asociados al cambio climático.

«Invertir en vivienda en asentamientos vulnerables tiene un impacto real en la mejora de vida, en la disminución de las desigualdades», explicó Lonardoni, tras señalar que una casa de calidad permite a una familia «vivir mejor y que el país se desarrolle».

Pues una infraestructura adecuada no debe verse «solo como un sector», sino como un eje que impacta en la pobreza multidimensional, la salud, la educación y la resiliencia climática.

Mejorar las viviendas existentes en Mesoamérica

Según Lonardoni, uno de los principales desafíos en Mesoamérica es el déficit cualitativo de vivienda, es decir, la existencia de casas que requieren mejoras urgentes en infraestructura y servicios básicos, más que la falta de nuevas unidades.

Advirtió, además, sobre el riesgo de construir proyectos habitacionales en zonas periféricas alejadas de oportunidades laborales, educativas y de servicios – una situación común en la región-, lo que puede profundizar desigualdades y generar mayores costos de movilización para las familias.

El precio de la falta de planificación urbana es «altísimo», ya que las decisiones desarticuladas, como ubicar viviendas en la periferia y concentrar los empleos en zonas centrales, generan una demanda de movilidad «insustentable», recalcó Lonardoni.

Pese a la aplicación de medidas importantes, como la transformación energética en el transporte público, éstas son insuficientes si no se corrigen los patrones de expansión urbana, resaltó la experta quien destacó el papel «fundamental» de los Gobiernos locales frente a la ejecución de políticas urbanas.

Honduras, oportunidades vs retos de vivienda

En el contexto local, la experta calificó como «un paso muy importante» la creación del nuevo Ministerio de Vivienda en Honduras, el más reciente en América Latina, al considerar que coloca la agenda habitacional «en el centro del desarrollo».

«Esperemos que los impactos de la inversión en vivienda, de un mejor sector de vivienda, sean impactos reales en temas como pobreza, bienestar, educación, como salud», añadió Lonardoni, quien está en Honduras para conocer la prioridades del Gobierno de Nasry ‘Tito’ Asfura en materia urbana y fortalecer la cooperación técnica.

«Honduras es un país donde hemos trabajado desde hace muchos años. Todavía tiene muchos retos urbanos de vivienda muy importantes, pero también tiene muchas oportunidades», dijo Lonardoni, quien resaltó además el compromiso de ONU-Habitat de acompañar al país en la formulación de políticas de vivienda con un enfoque centrado en las personas y alineado con agendas internacionales. EFE

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