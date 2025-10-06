The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La ‘Pichichi’ Corral anota tres goles y da una asistencia en el triunfo del Pachuca

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pachuca (México), 5 oct (EFE).- La española Charlyn Corral convirtió este domingo tres anotaciones y dio una asistencia para liderar al campeón Pachuca en su goleada por 5-0 sobre San Luis en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

Corral, premio ‘Pichichi’ de 2018 como goleadora de la liga española, se confirmó así como líder de las artilleras, mientras que Paola García y la colombiana Yirleidis Minota anotaron los otros goles para la victoria del Pachuca.

San Luis creó peligro en el arranque del partido. Las Tuzas se hicieron de la mitad de la cancha y en el minuto 34 tomaron ventaja con el primer gol de Corral, de zurda a pase de la estadounidense Ayooluwa Okwe.

San Luis tuvo el empate en los botines de la venezolana Enyerliannys Higuera, quien en el 62 falló un penalti.

A partir de ahí las visitantes desaparecieron de la cancha y fueron dominadas por un Pachuca que avanzó por las bandas y demostró su superioridad con goles.

En el 64, Charlyn puso el 2-0 con un golpe de derecha desde fuera del área y en el 71 le dio un balón a Paola García, letal con un remate de cabeza.

Con la defensa de San Luis vencida, en el 77 Pachuca amplió la ventaja con el tercer gol de Corral, y en el 90+4 con un elegante disparo desde fuera del área de Minota.

Charlyn llegó a 19 dianas, cuatro más que la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul, y seis encima de Monserrat Saldívar y de la española Jenny Hermoso.

Pachuca subió al segundo lugar con 10 victorias, 3 empates, 1 derrota y 33 puntos, 2 menos que el Tigres UANL, vencedor este domingo del Puebla por 3-0 con goles de Stephany Mayor, Diana Ordoñez y la sudafricana Thembi Kgatlana.

La jornada 14 empezó el viernes con el triunfo de Querétaro por 1-0 sobre Necaxa; Cruz Azul superó por 4-3 al Tijuana y Toluca goleó por 6-0 al Mazatlán.

Este domimngo, además de las victorias de Pachuca y Tigres UANL, el León superó por 2-4 al Atlas y el Guadalajara venció por 4-3 a las Pumas UNAM.

Mañana el Monterrey recibirá al América en el partido más esperado de la jornada y el Juárez FC visitará al Santos Laguna. EFE

gb/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR