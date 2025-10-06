La ‘Pichichi’ Corral anota tres goles y da una asistencia en el triunfo del Pachuca

Pachuca (México), 5 oct (EFE).- La española Charlyn Corral convirtió este domingo tres anotaciones y dio una asistencia para liderar al campeón Pachuca en su goleada por 5-0 sobre San Luis en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

Corral, premio ‘Pichichi’ de 2018 como goleadora de la liga española, se confirmó así como líder de las artilleras, mientras que Paola García y la colombiana Yirleidis Minota anotaron los otros goles para la victoria del Pachuca.

San Luis creó peligro en el arranque del partido. Las Tuzas se hicieron de la mitad de la cancha y en el minuto 34 tomaron ventaja con el primer gol de Corral, de zurda a pase de la estadounidense Ayooluwa Okwe.

San Luis tuvo el empate en los botines de la venezolana Enyerliannys Higuera, quien en el 62 falló un penalti.

A partir de ahí las visitantes desaparecieron de la cancha y fueron dominadas por un Pachuca que avanzó por las bandas y demostró su superioridad con goles.

En el 64, Charlyn puso el 2-0 con un golpe de derecha desde fuera del área y en el 71 le dio un balón a Paola García, letal con un remate de cabeza.

Con la defensa de San Luis vencida, en el 77 Pachuca amplió la ventaja con el tercer gol de Corral, y en el 90+4 con un elegante disparo desde fuera del área de Minota.

Charlyn llegó a 19 dianas, cuatro más que la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul, y seis encima de Monserrat Saldívar y de la española Jenny Hermoso.

Pachuca subió al segundo lugar con 10 victorias, 3 empates, 1 derrota y 33 puntos, 2 menos que el Tigres UANL, vencedor este domingo del Puebla por 3-0 con goles de Stephany Mayor, Diana Ordoñez y la sudafricana Thembi Kgatlana.

La jornada 14 empezó el viernes con el triunfo de Querétaro por 1-0 sobre Necaxa; Cruz Azul superó por 4-3 al Tijuana y Toluca goleó por 6-0 al Mazatlán.

Este domimngo, además de las victorias de Pachuca y Tigres UANL, el León superó por 2-4 al Atlas y el Guadalajara venció por 4-3 a las Pumas UNAM.

Mañana el Monterrey recibirá al América en el partido más esperado de la jornada y el Juárez FC visitará al Santos Laguna. EFE

