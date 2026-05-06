La ópera de Frida Kahlo y Diego Rivera en Nueva York homenajeará el ADN latinoamericano

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Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 5 may (EFE).- La nueva ópera sobre los mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera, que se estrenará el próximo jueves en Nueva York, evocará el realismo mágico que los artistas plasmaban en sus obras y rendirá homenaje a su «ADN latinoamericano».

«Para mí era importante componer una música tan colorida, surrealista y cargada de realismo mágico como los cuadros de Diego y Frida», explicó este martes la compositora Gabriela Lena Frank, creadora de ‘El Último Sueño de Frida y Diego’, en un coloquio sobre la pieza celebrado en Manhattan.

Con ‘El Último Sueño de Frida y Diego’, la músico estadounidense, que acaba de ganar el Premio Pulitzer de Música por su obra orquestal ‘Picaflor: Un mito del futuro’, debuta en el mundo de la ópera.

«Cuando leí por primera vez el libreto sentí miedo, porque iba a indagar en dos grandes iconos mexicanos y luego en el Día de Muertos (…). Cuando te enfrentas a una cultura que está fuera de la tuya eres un observador, y tienes que tener cierto tipo de humildad hacia ella», incidió.

Por ello, la compositora rendirá homenaje al «ADN latinoamericano» con elementos como la marimba, un instrumento de percusión de raíces africanas popular en comunidades indígenas de Centroamérica.

«Creo que es un instrumento infrautilizado. Suena a música precolombina. Tuve que luchar para incluirlo en el foso de la orquesta, porque me decían que el espacio era limitado», incidió durante la tertulia, en la que estuvo acompañada por el también compositor Derek Bermel.

Su conexión con Frida nació cuando ella era pequeña: «Mi madre consiguió unos libros gratuitos de la biblioteca y todos los protagonistas eran hombres menos Frida. Me enseñó cómo era, bajita, con una sola ceja y con una discapacidad, como yo, que nací con pérdida auditiva».

El regreso de Frida Kahlo a la vida

‘El Último Sueño de Frida y Diego’ se inspira en el mito de Orfeo y Eurídice, y sigue a Kahlo abandonando el inframundo durante el Día de Muertos y reuniéndose de nuevo con Rivera, con quien revive brevemente su relación.

La ópera, que ya se estrenó en San Diego (California) durante la temporada 2022-2023, cuenta con Yannick Nézet-Séguin y Steven Osgood como sus directores de orquesta y saldrá a escena con libreto del dramaturgo Nilo Cruz.

Cruz, que hoy se ausentó del coloquio por sentirse «indispuesto», rechazó desde el principio la idea de que esta ópera pudiera ser una «biografía» de los artistas, reconocidos además de por su arte por su tumultuoso romance.

Sin embargo, Gabriela Lena Frank reconoció que la vida personal de los pintores es la que ha llevado a muchos a interesarse por sus cuadros, y recordó el ‘biopic’ protagonizado por la actriz Salma Hayek en el papel de Frida.

«Cuando surgió la posibilidad de que se representara esta ópera me aseguré de no ver la película biográfica. Pero un día después del estreno de la obra en San Diego la vi y pude ver cosas nuevas que no había visto antes», resaltó.

Durante la velada en la American Academy of Arts and Letters, la mezzo-soprano Melissa Zgourdi, suplente de Isabel Leonard en el papel de Frida, y el barítono Javier Arrey, sustituto del español Carlos Álvarez como Diego Rivera, interpretaron algunos de los temas de la ópera, enteramente en español.

La obra tendrá su debut el próximo jueves 14 de mayo y solo contará con siete funciones que se extenderán hasta el 5 de junio. EFE

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