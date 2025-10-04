The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La bananera familiar del presidente de Ecuador reduce en un 96% su millonaria deuda tributaria

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Las millonarias deudas por impuestos de la mayor bananera de Ecuador, empresa familiar del presidente Daniel Noboa, se redujeron en un 96% en seis meses según las cifras de la entidad tributaria nacional, en medio de críticas por falta de transparencia sobre los pagos que hizo o deducciones que recibió.

Propiedad de uno de los hombres más ricos del país y padre del mandatario, Álvaro Noboa, la compañía acumulaba casi una treintena de deudas tributarias por más de 95 millones de dólares en marzo, pero ahora se redujeron a 3,6 millones, de acuerdo con la página web del estatal Servicio de Rentas Internas.

Expertos señalan que una reducción tal puede deberse a pagos parciales de la deuda o la aplicación de la remisión establecida en una nueva norma que perdona intereses, multas y otros recargos a quienes se acojan.

«Las obligaciones de las empresas, así como de sus filiales, han sido pagadas en su totalidad (…) La deuda con el Estado es 0», se defendió este miércoles la familia Noboa en un comunicado y denunció «persecución constante».

Desde hace más de una década, la Exportadora Bananera Noboa era la principal deudora con el Estado. El comunicado no detalla cómo se consiguió la reducción tributaria. 

El presidente Noboa propuso en junio un proyecto de ley, aprobado por el Parlamento de mayoría oficialista, que establece la remisión del 100% de intereses y multas si se paga el capital hasta diciembre de 2025. Pero la norma fue declarada inconstitucional por la Corte hace una semana. 

Según medios locales, dado que la resolución de inscontitucionalidad no ha sido publicada oficialmente, esta aún no estaría en vigencia. 

Álvaro Noboa, cinco veces candidato a la presidencia sin ganar ninguna elección, fue objeto del embargo de su principal hacienda bananera en 2013 por adeudar unos 100 millones de dólares en impuestos. 

El magnate alegó persecución del entonces presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) y criticó que el valor de su predio era mucho mayor, con 11.500 hectáreas y valorado en 118 millones de dólares. 

El asambleísta correísta Blasco Luna tachó de poco ética la reducción injustificada de la deuda y anunció que impulsará una fiscalización en el Congreso.

Un analista consultado el miércoles por la AFP explica que el mecanismo para recaudar capitales adeudados por tributos es legal y se ha aplicado en gobiernos anteriores.

«Bananera Noboa no es la única beneficiaria como contribuyente (fiscal) sino que es un beneficio a todos los contribuyentes», dijo el abogado tributario Francisco Cevallos.

sp/lv/cjc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR