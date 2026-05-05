La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,29 %

1 minuto

Buenos Aires, 5 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una bajada del 0,29 %, hasta las 2.759.256,60 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,50 %, a 115.315.550,40 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Aluar (-2,7 %) y Pampa Energía (-2,3 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de Loma Negra (+6,6 %) y Transener (+4,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 1,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 554 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 10 pesos, a 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.392,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 10 pesos, a 1.415 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 1,1 %, a 1.480,45 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,8 %, a 1.429,65 pesos por unidad. EFE

nk/cpy