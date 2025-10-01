The Swiss voice in the world since 1935
La Bolsa de Londres sube un 1,03 % y registra un nuevo récord de puntuación al cierre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 30 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 1,03 % y registró un nuevo récord de puntuación al cierre tras superar los 9.450 puntos, con compañías farmacéuticas y minoristas al alza.

El parqué londinense también notificó una máxima puntuación histórica intradiaria tras alcanzar los 9.457,14 pasadas las 15.00 GMT.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 96 puntos hasta los 9.446,43, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, creció un 0,16 %, o 34,14 puntos, hasta los 22.049,70.

Las compañías más beneficiadas fueron la farmacéutica AstraZeneca, que sumó un contundente 11,21 % tras anunciar sus planes de cotizar en Wall Street esta semana, seguida de la minorista de ropa y calzado deportivo JD, que avanzó un 6,82 %, y la también farmacéutica GSK, que creció un 6,16 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la contratista de defensa Babcock International, que cedió un 3,76 %, la cadena de supermercados Tesco, que perdió un 3,55 %, y la fabricante de bebidas Coca Cola HBC, que retrocedió un 3,14 %. EFE

mas/rb/lar

