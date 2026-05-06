La Bolsa de Londres sube un 2,15 % impulsada por el sector minero

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Londres, 6 may (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 2,15 % impulsada por el sector minero, en un ambiente de renovado optimismo ante posibles avances hacia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 219,55 puntos hasta 10.438,66, mientras que el secundario, el FTSE 250, aumentó un 1,73 %, hasta 22.832,42 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica. Al mismo tiempo, amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

Ante la perspectiva de que progresen las negociaciones, el petróleo europeo brent retrocedía más de un 7 % en el mercado de futuros de Londres, hasta rondar los 102 dólares, tras alcanzar casi 120 al comienzo del conflicto de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Entre los valores al alza en el parqué bursátil, destacaron las grandes mineras, encabezadas por Fresnillo, que ascendió un 11,14 % beneficiada por el aumento del precio de los metales.

En la misma línea, Endeavour Mining subió un 9,17 %, Anglo American avanzó un 7,38 % y Antofagasta acabó con un 7,22 % más.

Entre los perdedores de la jornada estuvieron las gigantes petroleras, perjudicadas a su vez por la caída del crudo: BP bajó un 3,72 % y Shell, que presenta resultados trimestrales el jueves, descendió un 3,05 %. EFE

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