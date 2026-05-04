La Bolsa de Milán baja un 1,59 % por la tensión en Ormuz y el encarecimiento del petróleo

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Roma, 4 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 1,59 % hasta los 47.478,13 puntos, tras el repunte del 5 % en el precio del crudo ante la escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share disminuyó un 1,52 % hasta los 49.931,96 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 538 millones de acciones por un valor de unos 3.679 millones de euros (unos 4.305 millones de dólares al cambio actual).

El parqué milanés se vio afectado, junto al resto de plazas europeas, por la inestabilidad en el golfo Pérsico después de que Irán calificara de violación al alto el fuego el plan de EE.UU. de escoltar buques y asegurara haber detenido destructores estadounidenses en la zona.

Estados Unidos informó de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes por el estrecho de Ormuz y negó la información de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, de un ataque en el que dos misiles habrían impactado contra un buque estadounidense.

Los títulos que registraron más pérdidas estuvieron encabezados por la aseguradora Unipol, que cayó un 3,65 %, seguida del grupo bancario Intesa Sanpaolo (-2,60 %), la energética Enel (-2,52 %), la multiservicios A2A (-2,52 %) y la entidad bancaria UniCredit (-2,38 %).

Por el contrario, los títulos con ganancias fueron liderados por la plataforma de pagos digitales Nexi, que subió un 2,77 %, seguida de la biotecnológica Diasorin (2,55 %), la tecnológica STMicroelectronics (2,12 %), la firma de infraestructuras de telecomunicaciones Inwit (2,08 %) y la especialista en audífonos Amplifon (1,49 %).EFE

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