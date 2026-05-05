La Bolsa de Milán sube un 2,27 % impulsada por la caída del precio del petróleo

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Roma, 5 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 2,27 % hasta los 48.557,50 puntos, impulsada por la caída del precio del petróleo y una apertura al alza en Wall Street.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 2,17 % hasta los 51.018,87 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 524 millones de acciones por un valor de unos 4.766 millones de euros (unos 5.581 millones de dólares).

Milán cerró el día en positivo en línea con otras bolsas europeas, impulsada por el descenso del precio del petróleo tras la fuerte subida del día anterior.

El fabricante de cables Prysmian lideró las ganancias de la sesión con una subida del 10,53 %, seguida de Unicredit, que avanzó un 5,87 % tras presentar sus resultados trimestrales.

También destacaron el fabricante de audífonos Amplifon (4,59 %), los laboratorios Diasorin (4,03 %) y la tecnológica STmicroelectronics (3,85 %).

Por el contrario, las pérdidas estuvieron encabezadas por el grupo de automóviles de lujo Ferrari, que cedió un 3,95 % tras presentar este martes sus resultados, en los que reflejó un crecimiento de sus beneficios netos de solo un 1 % y una caída en las entregas.

Siguieron en los números rojos la empresa de telecomunicaciones Inwit (-2,78 %), la plataforma de cobros Nexi (-1,68 %), los laboratorios Recordati (-1,16 %) y la aeroespacial Avio (-0,90 %). EFE

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