La Bolsa de París baja un 1,71 % pendiente de Ormuz

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París, 4 may (EFE).- La Bolsa de París bajó este lunes un 1,71 % pendiente de lo que suceda en el estrecho de Ormuz y de las consecuencias de las declaraciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán.

En rojo desde la apertura, el indicador parisino de referencia, el CAC-40, describió una trayectoria descendente para acabar cerca de su punto más bajo del día, 7.976,12 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por más de 4.700 millones de euros.

Los valores tecnológicos escaparon a la tendencia del día, con ganancias de Capgemini, que subió un 3,01 %, coincidiendo con la publicación de sus cuentas trimestrales, que arrastró a STMicroelectronics, que avanzó un 2,15 %.

La multinacional alimentaria Danone subió un 1,09 % tras las informaciones que apuntan a que puede hacerse con la australiana Made Group.

En el lado negativo, el grupo óptico EssilorLuxottica lideró las pérdidas, con una caída del 4,41 %, por delante del banco Société Générale, que perdió un 3,97 % y de la siderúrgia ArcelorMittal, que bajó un 3,35 %. EFE

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