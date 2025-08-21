The Swiss voice in the world since 1935

La cantante dominicano-rusa Fantine se presenta el sábado en el Teatro Nacional

Santo Domingo, 21 ago (EFE).- La artista dominicana-rusa Fantine se presenta el sábado al Teatro Nacional Eduardo Brito con el concierto ‘De Rusia al Caribe, un viaje musical’, con un repertorio de 21 canciones de distintos géneros, épocas e idiomas.

La cantante, pianista y compositora, quien con su canto ha conquistado los escenarios mundiales, actuará a beneficio de la Fundación Nido Para Ángeles que trabaja con niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias.

Asimismo, para la Asociación Dominicana de Profesionales Egresados de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba (Adopereacu) que trabaja para dar oportunidades de educación para jóvenes dominicanos.

«Hace como 10 años que estuve en mi país como parte de una orquesta y ahora vengo con mi propio proyecto. Es la primera vez que me presento en un lugar de esta importancia y me emociona mucho y espero que sea el primero de muchos otros conciertos aquí”, manifestó la artista a través de una nota.

El repertorio incluirá canciones de Whitney Houston como ‘I Have Nothing’, ‘I Wanna Dance with Somebody’ y ‘I Will Always Love You’; ‘Whenever Wherever’ de Shakira; ‘Crazy in Love’ de Beyonce; ‘Skyfall’ de Adele; ‘Como un bolero’ de José Antonio Rodríguez, y ‘Bachata de Rosa’ de su autoría, entre muchas otras, aseguró la información.

«Es una mezcla de todos los repertorios que presento en Rusia, donde tengo un programa dedicado a Whitney Houston, otro a las grandes divas, otro a las películas de James Bond, uno a la música de mi autoría. Para ofrecerles de todo un poco, hice una mezcla de grandes hits para que todos lo disfruten más», agregó en cuanto a su espectáculo.

Fantine impresionó al jurado de canto de ‘The Voice Russia’ con su potente voz y desenvolvimiento en el escenario. La dominicana se maneja con destreza en pop, jazz, soul y música tropical.

Adicional a esto, entró a la academia de artes en Australia y anunció Rubberoom (2011) como primer lanzamiento en solitario.EFE

rsl

