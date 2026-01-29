La capa de nieve en Moscú alcanza los 62 centímetros

Moscú, 29 ene (EFE).- La capa de nieve en Moscú alcanzó este jueves los 62 centímetros después de tres días de intensa nevada en todo el centro de la parte europea de Rusia.

Los especialistas del Centro Meteorológico de Rusia registraron esa medición en la estación de Túshino, en el noroeste de la capital rusa.

En el caso de la más céntrica estación del VDNJ, el principal pabellón de exposiciones de la ciudad, los montículos alcanzaban los 58 centímetros.

El manto de nieve ha cubierto totalmente la urbe de 13 millones de habitantes por segunda vez en este invierno, mientras los barrenderos y máquinas quitanieves se afanan por limpiar las calles.

Durante la madrugada se podían ver los camiones recogiendo la nieve en aceras, carreteras y paradas de transporte público, donde esta dificulta enormemente la entrada de los ancianos en los autobuses.

Además, las operarios en los tejados y las grúas se dedican estos días a romper los carámbanos de hielo para que no caigan sobre los viandantes con funestas consecuencias para su salud.

Se espera que la nieve amaine en los próximos días, cuando las temperaturas descenderán de nuevo por debajo de los 20 grados bajo cero a altas horas de la noche.EFE

