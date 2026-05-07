La capitalización bursátil de Samsung Electronics supera 1 billón de dólares

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El valor de mercado de Samsung Electronics superó este miércoles por primera vez el billón de dólares, impulsado por un «boom» de los chips de inteligencia artificial (IA) que ha llevado a las acciones surcoreanas a máximos históricos.

El gigante tecnológico se ha convertido en un actor clave, junto con su rival nacional SK hynix, en el suministro de semiconductores de alto rendimiento que demandan las empresas que compiten por mantenerse al día en la vertiginosa industria de la IA.

Samsung registró ganancias récord en el primer trimestre la semana pasada y esta nueva marca se produce además en un momento en que el gobierno surcoreano impulsa su objetivo de situarse entre las tres principales potencias mundiales en IA, junto a Estados Unidos y China.

Las acciones de la empresa se dispararon casi un 12% en las operaciones matutinas del miércoles, lo que llevó su valor de mercado a superar el hito de 1 billón de dólares.

SK hynix subió alrededor de un 10%.

Los avances se produjeron mientras el índice de referencia de Corea del Sur, el Kospi, se disparaba más de un 5% en la sesión matutina y superaba también por primera vez el umbral de los 7.000 puntos al inicio de la sesión.

Las acciones de Samsung han escalado alrededor de un 300% durante el último año, a medida que el auge de la IA impulsa el crecimiento de Corea del Sur.

La empresa es la segunda de Asia, después del gigante taiwanés Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), en alcanzar una capitalización bursátil de 1 billón de dólares, informó la agencia financiera Bloomberg.

La compañía informó la semana pasada que su ganancia operativa se disparó un 750% interanual hasta alcanzar un récord en el primer trimestre de 57,2 billones de wones (39.300 millones de dólares).

Atribuyó el sólido desempeño a «las innovaciones de IA y la respuesta proactiva del mercado», y agregó que esperaba que «la fuerte demanda de memoria continúe» durante el segundo trimestre, a medida que la construcción de la infraestructura de esa innovadora tecnología continúa a buen ritmo.

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