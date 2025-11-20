La Casa Blanca dice que está negociando el plan de paz con Rusia y Ucrania «por igual»

1 minuto

Washington, 20 nov (EFE).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que la Administración de Donald Trump está negociando el plan de paz con Ucrania y Rusia «por igual», después de que Axios avanzara que el plan se está gestando entre Washington y Moscú.

«El enviado especial (Steve) Witkoff y (el secretario de Estado) Marco Rubio han estado trabajando en un plan discretamente durante el último mes y han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual», aseguró Leavitt en rueda de prensa. EFE

