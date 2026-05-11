La CE celebra que OpenAI le de acceso a ChatGPT frente al veto de Anthropic sobre Mythos

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Bruselas, 11 may (EFE).- La Comisión Europea celebró este lunes que la tecnológica estadounidense OpenAI le haya dado acceso a la última versión de su sistema de inteligencia artificial ChatGPT 5.5 para poderlo testar, a diferencia de la negativa de Anthropic a hacer lo mismo con Mythos.

«Celebramos el compromiso proactivo que hemos visto de OpenAI, incluyendo la posibilidad de darnos acceso y esto sería un resultado ideal de ambos casos», dijo el portavoz de política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Regnier señaló que al tener acceso a la última versión de ChatGPT, Bruselas podrá testar cuestiones relativas a la seguridad y contrastó este hecho con la relación que mantiene con la empresa de Sam Altman.

Con Anthropic «tenemos un buen intercambio, pero por el momento no estamos en una fase en la que podamos especular sobre un potencial acceso (a Mythos)», continuó el portavoz, quien recordó que la Comisión ha mantenido al menos cuatro reuniones con la tecnológica desde que advirtió de los posibles riesgos para la ciberseguridad que puede causar su nuevo sistema.

Para minimizarlos, la UE ha acelerado sus preparativos en las últimas semanas con reuniones a nivel técnico entre los Veintisiete para abordar los potenciales peligros en materia cibernética y a nivel político, donde los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona se han comprometido a discutir el impacto que sistemas como Mythos pueden tener a la banca. EFE

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