La CE firma un contrato con HIPRA para adquirir 4 millones de dosis de vacunas de Covid

Bruselas, 3 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este viernes que firmó un contrato con la farmacéutica española HIPRA para adquirir hasta 4 millones de dosis de su vacuna Bimervax contra la covid-19 para que los países de la Unión Europea que lo deseen puedan utilizarlas en la campaña de prevención que empieza este otoño.

Hipra produce su vacuna íntegramente en España, desde la fase inicial de investigación hasta la producción definitiva, «fortaleciendo» la autonomía estratégica de Europa, destacó la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

«Este acuerdo es una muestra de confianza en la capacidad de Hipra para contribuir a la protección de la salud pública. Desde la investigación hasta la fabricación, todo el proceso tiene lugar en Europa, lo que nos permite garantizar calidad, seguridad e independencia estratégica», dijo en un comunicado el consejero delegado de la farmacéutica, David Nogareda.

La vacuna Bimervax está fabricada con fragmentos de una proteína exclusiva del virus que son suficientes para que el sistema inmunológico de la persona reconozca que la proteína única no debería estar en el cuerpo y responda produciendo defensas naturales contra la infección», explicó la CE.

La Comisión firmó el contrato con HIPRA por una duración de dos años, a petición de 14 países de la Unión Europea que ahora podrán disponer de tantas dosis como necesiten para hacer frente a la a la variante LP.8.1, explico la compañía.

Sumadas a las vacunas disponibles de ARN mensajero, «este contrato aumenta las opciones para los sistemas de salud pública», apunto el Ejecutivo comunitario. EFE

