La censura a la prensa en México ya no solo mata o silencia, ahora vigila, según ONG

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Ciudad de México, 6 may (EFE).- La censura contra periodistas en México ya no solo se ejerce con «golpes o balas», sino también mediante vigilancia estatal, control de datos y opacidad institucional, en medio de un aumento regional de agresiones y presiones contra la prensa, alertó este miércoles la organización Artículo 19.

«La violencia es la punta del iceberg de estructuras cada vez más sofisticadas de silencio», advirtió el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, al presentar el informe anual sobre libertad de expresión en México y Centroamérica ‘Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia’.

En 2025, Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México, es decir, una cada 19 horas.

Entre ellas, siete asesinatos, una desaparición y ocho intentos de asesinato relacionados con su labor periodística, además de un incremento de 7 % en el acoso judicial contra la prensa, equivalente a una nueva acción legal cada semana.

Además, Maldonado advirtió que la violencia contra periodistas y personas buscadoras responde al mismo fenómeno de «silenciamiento» y alertó que 2025 fue el año más letal para quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos, con siete asesinatos y cuatro desapariciones.

«Cuando preguntar es peligroso, cuando buscar es peligroso, cuando informar es peligroso, estamos ante el mismo fenómeno de silenciamiento», enfatizó.

Según la ONG, el «ambiente hostil» representó 44 % de las agresiones contra la prensa registradas en el país, seguido por abuso del poder público, con 34 %, y violencia física, con 12 %.

Ciudad de México, Puebla (centro), Michoacán (oeste), Veracruz y Oaxaca (sur) concentraron la mayoría de los casos.

«Un laboratorio de nuevas tendencias»

En ese sentido, Maldonado indicó que México se ha convertido en un «laboratorio de nuevas tendencias» de censura, marcado por el uso de tecnologías de vigilancia y el debilitamiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En concreto, señaló como «un punto de quiebre» la desaparición del órgano autónomo de transparencia en 2024, al considerar que esto debilitó el acceso ciudadano a información pública y fortaleció mecanismos de control estatal.

«El Estado cada vez más sabe de nosotros. La ciudadanía cada vez sabe menos del Estado», afirmó.

El informe también retomó los documentos judiciales revelados en el litigio entre WhatsApp y NSO Group, empresa desarrolladora del software Pegasus, los cuales documentaron 456 ataques en México a través de este sistema de espionaje utilizado para intervenir teléfonos celulares.

«Cuando las personas saben que pueden ser vigiladas y al mismo tiempo enfrentan obstáculos para acceder a información pública confiable, cambia lo que podemos decir, lo que podemos investigar y lo que nos podemos atrever a preguntar», sostuvo Maldonado.

A nivel regional, Artículo 19 documentó 674 agresiones contra la prensa en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, además de 12 asesinatos de periodistas vinculados con su labor durante 2025.

Guatemala registró 91 agresiones y tres asesinatos de periodistas; Honduras acumuló 77 agresiones y dos asesinatos; mientras que en El Salvador se documentaron 55 agresiones y al menos 44 periodistas obligados al exilio en un año.

En Cuba, organizaciones locales contabilizaron 1.285 agresiones contra la libertad de expresión y 455 detenciones arbitrarias, mientras que en Nicaragua más de 300 periodistas han sido forzados al exilio en los últimos nueve años. EFE

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