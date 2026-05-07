La CIDH denuncia la disparidad de cifras de los presos liberados en Venezuela

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció este miércoles la disparidad de cifras en torno a la liberación de presos políticos en Venezuela y denunció un estado de «libertad vigilada» para los beneficiados por una ley de amnistía.

Mientras que el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez asegura que hay más de 8.000 beneficiados, «la sociedad civil registra apenas 186 personas con libertad plena, mientras que 554 permanecen con medidas cautelares», declaró el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en un informe enviado al Consejo Permanente de la OEA.

Órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH monitorea desde hace años la situación en Venezuela, a donde no ha podido acudir para visitar su sistema carcelario a pesar de reiteradas solicitudes desde 2017.

Venezuela no participa en la OEA, que denunció los comicios de julio de 2024 en los que Nicolás Maduro se reeligió como presidente.

«Prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestarse o de hablar a la prensa. Eso no es libertad: es libertad vigilada», dijo el presidente de la CIDH, en alusión a la situación de los excarcelados.

El Consejo Permanente pidió ese informe a la CIDH sobre la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela como parte de un esfuerzo sostenido de países como Argentina, que han hecho de ese tema una prioridad.

La CIDH dijo «tomar nota» de la ley de amnistía promulgada en febrero tras los cambios políticos que provocó la caída de Maduro en una intervención militar de Estados Unidos.

Pero la Comisión critica por ejemplo «la cláusula residual del artículo 9, al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros [que] introduce un tipo [de delito] abierto, aplicable contra opositores», explicó el mensaje de Ralón Orellana, que es además relator especial para personas privadas de libertad.

«La eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas», criticó.

«Los tribunales y la fiscalía, llamados a aplicarla, son los mismos que han sostenido las detenciones arbitrarias. No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación», añadió.

La CIDH pide una lista oficial de presos liberados, añadió.

La presidenta Rodríguez pidió hace un mes que se le dé «seguimiento» a la aplicación de la amnistía, tras advertir que algunos beneficiados supuestamente están «planificando el conflicto».

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