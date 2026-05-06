La Constitución revisada de Corea del Norte elimina referencias a la reunificación

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Seúl, 6 may (EFE).- La Constitución revisada de Corea del Norte ha eliminado todas las referencias a la reunificación con el Sur, en línea con la postura del líder norcoreano, Kim Jong-un, de tratar a las Coreas como ‘dos Estados’, aunque no se incluyó contenido hostil que declare a Seúl como enemigo.

Según el documento, revisado este miércoles por la agencia local de noticias Yonhap, Pionyang define ahora su territorio como el comprendido entre China y Rusia al norte y Corea del Sur al sur, junto con sus aguas y espacio aéreo, eliminando todas las menciones de reunificación que aparecían en versiones previas.

Yonhap dijo que tuvo acceso a la nueva versión de la Constitución, que Pionyang no publica desde hace años, en una conferencia sostenida en el Ministerio de Unificación, en Seúl.

Había expectativas generalizadas de que la Constitución revisada incluyera términos de enemistad u hostilidad entre las dos Coreas por varios precedentes, lo cual no fue detectado por Yonhap en su lectura.

En marzo de este año, Kim calificó oficialmente a Seúl como el ‘Estado más hostil’ en la primera sesión de la nueva Asamblea Popular Suprema.

Previamente, en 2024, el mandatario pidió revisar la Constitución para reflejar esta postura y medios estatales afirmaron entonces que la enmienda había sido incorporada.

La ausencia de tales términos se podría deber a que Pionyang busca proyectar una imagen de Estado «normal» y sentar las bases para una eventual coexistencia, interpretó Lee Jung-chul, profesor de la Universidad Nacional de Seúl, quien participó en la conferencia.

La revisión también refuerza el poder del presidente del Comité de Asuntos Estatales, puesto ocupado por Kim, al que define como «jefe de Estado» y lo sitúa por encima de la Asamblea Popular Suprema en el orden institucional por primera vez, eliminando la facultad del Parlamento de mera formalidad para destituirlo.

Asimismo, la reforma introduce una cláusula que otorga al líder el control directo sobre las fuerzas nucleares, incluida la capacidad de delegar ese mando.

La revisión también elimina del texto constitucional las referencias a los logros de su abuelo y fundador del Estado, Kim Il-sung, y de su padre y antecesor, Kim Jong-il, en consonancia con las últimas medidas de Kim para reforzar su protagonismo. EFE

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