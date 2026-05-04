La Corte IDH verá durante sus sesiones en Panamá casos de Guatemala, Venezuela y Argentina

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Ciudad de Panamá, 4 may (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inauguró este lunes en Panamá su 189 período ordinario de sesiones para celebrar a lo largo de esta semana tres audiencias relacionadas con casos de Guatemala, Venezuela y Argentina.

«La celebración de los periodos de sesiones fuera de nuestra sede, en San José (Costa Rica), constituye una práctica revestida de un profundo significado y trascendencia para este tribunal», dijo el presidente de la Corte IDH, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch, durante un acto oficial en la sede del Ministerio de Gobierno de Panamá.

Y continuó: «Más que un puente institucional tendido entre la corte y el país anfitrión, representa un momento de fecundo diálogo con la comunidad jurídica local, de difusión de las actividades del Sistema Interamericano y de acercamiento con la sociedad».

Desde este lunes hasta el próximo viernes, la Corte IDH sesionará en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), a las afueras de Ciudad de Panamá, tres audiencias públicas para casos de fondo, un seminario académico abierto al público y algunas reuniones protocolarias con autoridades nacionales, según la información oficial.

La primera audiencia se realizará este próximo martes y miércoles con el ‘Caso H.O.V.T. y otros Vs. Guatemala’, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (primer organismo que recibe los casos para luego trasladarlos a su Corte) señaló que habría un presunto acoso sexual policial de Guatemala contra Claudia Torres y brutales represalias contra su familia, como tortura, detenciones arbitrarias y el asesinato de su hijo de 13 años.

La segunda se llevará a cabo el próximo miércoles y jueves sobre el ‘Caso Chirinos Salamanca y otros Vs. Venezuela’, en el que 14 policías municipales de Chacao, Venezuela, habrían sido víctimas de detención arbitraria y tortura entre 2016 y 2018.

La última es ‘Caso Martino Vs. Argentina’ a realizar su audiencia el próximo jueves y viernes para analizar si el Estado argentino habría abandonado a Rosa Martino en un instituto geriátrico, donde estuvo internada entre 2005 y 2006 a causa de su diagnóstico de “demencia tipo Alzheimer con antecedente de deterioro cognitivo progresivo”.

Este período de sesiones de la Corte IDH se celebra meses previos a la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), coincidiendo con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá realizado en 1826 por Simón Bolívar en la actual sede de la cancillería panameña para abordar la posible unificación de Latinoamérica frente a la amenaza colonial de Europa y Estados Unidos.

«No es casual que ese periodo de sesiones de la Corte Interamericana se celebre aquí, en el año en que Panamá conmemora el bicentenario del Congreso de Anfictiónico (…) el primer esfuerzo deliberado por construir una confederación de repúblicas hispanoamericanas, un nuevo orden internacional basado en el derecho», señaló Mudrovitsch.EFE

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